«Газпром» возобновил прокачку газа через «Турецкий поток»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
На газопроводе «Турецкий поток» завершились технические работы Фото:

Поставки через газопровод «Турецкий поток» возобновлены. Об этом сообщает telegram-канал компании «Газпром».

«Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“, запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», — говорится в сообщении «Газпрома». Транспортировка газа была возобновлена в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что работа «Турецкого потока» будет остановлена из-за технического обслуживания. «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу.

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Поставки через газопровод «Турецкий поток» возобновлены. Об этом сообщает telegram-канал компании «Газпром». «Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“, запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», — говорится в сообщении «Газпрома». Транспортировка газа была возобновлена в 20:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что работа «Турецкого потока» будет остановлена из-за технического обслуживания. «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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