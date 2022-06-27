«Газпром» возобновил прокачку газа через «Турецкий поток» 27 июня 2022 в 23:10 Размер текста - 17 + На газопроводе «Турецкий поток» завершились технические работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поставки через газопровод «Турецкий поток» возобновлены. Об этом сообщает telegram-канал компании «Газпром». «Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“, запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», — говорится в сообщении «Газпрома». Транспортировка газа была возобновлена в 20:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что работа «Турецкого потока» будет остановлена из-за технического обслуживания. «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Поставки через газопровод «Турецкий поток» возобновлены. Об этом сообщает telegram-канал компании «Газпром». «Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“, запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», — говорится в сообщении «Газпрома». Транспортировка газа была возобновлена в 20:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что работа «Турецкого потока» будет остановлена из-за технического обслуживания. «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям