Москва направит в Пермский край новые автобусы

В Пермский край по нацпроекту поступят 33 новых автобуса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская городская транспортная агломерация получит 33 новых автобуса, которые правительство РФ приобретет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня, 28 июня, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Список регионов, в которых обновлен подвижной состав, утвердил российский Минтранс после конкурсного отбора.

«Благодаря федеральной поддержке в 2020 году Пермский край стал первым регионом, который получил новые автобусы марки „ЛиАЗ“. Сейчас мы продолжаем работать над развитием транспортной системы и создавать комфортные условия жизни для людей в территориях», — приводит слова заместителя министра транспорта края Александра Полыгалова сайт правительства РФ.

В позапрошлом году по нацпроекту в Прикамье направили 42 автобуса марки «ЛиАЗ», в прошлом году — 37 автобусов «НефАЗ». В Перми они обслуживают пять маршрутов. Всего за последние полтора года новые автобусы перевезли 28,4 миллиона пассажиров.