Суд оправдал экс-полицейского по делу свердловской банды убийц

Бывшего оперуполномоченного Михаила Полякова, которого считали членом свердловской банды убийц, полностью оправдали и выпустили из СИЗО после года судебных разбирательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Поляков Михаил Владимирович оправдан по всем статьям обвинения, за ним оставлено право на реабилитацию. Он выпущен из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении пресс-службы. Его подозревали в двух убийствах и организации банды совместно с Александром Булаковым.
По версии следствия, они собрали банду в начале 2000-х и вооружились холодным, огнестрельным оружием, а также взрывчаткой. Однако в суде доказали, что эта позиция следствия несостоятельна. Булакова признали виновным в одном из убийств.
Суд над Булаковом и Поляковым проходил больше года. Приговор могут обжаловать.
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