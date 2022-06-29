Суд оправдал экс-полицейского по делу свердловской банды убийц

Михаила Полякова оправдали по всем статьям обвинения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего оперуполномоченного Михаила Полякова, которого считали членом свердловской банды убийц, полностью оправдали и выпустили из СИЗО после года судебных разбирательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Поляков Михаил Владимирович оправдан по всем статьям обвинения, за ним оставлено право на реабилитацию. Он выпущен из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении пресс-службы. Его подозревали в двух убийствах и организации банды совместно с Александром Булаковым.

По версии следствия, они собрали банду в начале 2000-х и вооружились холодным, огнестрельным оружием, а также взрывчаткой. Однако в суде доказали, что эта позиция следствия несостоятельна. Булакова признали виновным в одном из убийств.

Суд над Булаковом и Поляковым проходил больше года. Приговор могут обжаловать.