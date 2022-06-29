Британия ввела санкции против Потанина и Гуцериева

Лондон ввел новые санкции против российских бизнесменов
Великобритания ввела санкции против бизнесмена Владимира Потанина и предпринимателя Саида Гуцериева. Также под санкции попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
На сайте правительства Великобритании, в частности, указано, что Потанин попал под санкции за покупку «Росбанка». До этого Лондон обещал усиливать санкционное давление на РФ.
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