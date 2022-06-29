Британия ввела санкции против Потанина и Гуцериева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Лондон ввел новые санкции против российских бизнесменов Фото:

Великобритания ввела санкции против бизнесмена Владимира Потанина и предпринимателя Саида Гуцериева. Также под санкции попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

На сайте правительства Великобритании, в частности, указано, что Потанин попал под санкции за покупку «Росбанка». До этого Лондон обещал усиливать санкционное давление на РФ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Великобритания ввела санкции против бизнесмена Владимира Потанина и предпринимателя Саида Гуцериева. Также под санкции попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На сайте правительства Великобритании, в частности, указано, что Потанин попал под санкции за покупку «Росбанка». До этого Лондон обещал усиливать санкционное давление на РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...