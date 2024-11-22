Политика Путин позвал в гости президента Сенегала 22 ноября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Сенегала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сенегал (Западная Африка) Бассиру Диомаем Фаем. По итогам разговора российский глава пригласил своего коллегу посетить Россию. Об этом сообщили в Кремле. «Путин созвонился с президентом Сенегала и пригласил его посетить с визитом Россию», — сообщили в Кремле. Фаем принял предложение. Главы государств обсудили совместные энергетические проекты, а также в сфере сельского хозяйства. Накануне российский президент также переговорил с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. В ходе переговоров они, в том числе обсуждали и проекты в сфере энергетики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сенегал (Западная Африка) Бассиру Диомаем Фаем. По итогам разговора российский глава пригласил своего коллегу посетить Россию. Об этом сообщили в Кремле. «Путин созвонился с президентом Сенегала и пригласил его посетить с визитом Россию», — сообщили в Кремле. Фаем принял предложение. Главы государств обсудили совместные энергетические проекты, а также в сфере сельского хозяйства. Накануне российский президент также переговорил с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. В ходе переговоров они, в том числе обсуждали и проекты в сфере энергетики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям