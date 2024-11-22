Путин позвал в гости президента Сенегала

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Сенегала Фото:

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сенегал (Западная Африка) Бассиру Диомаем Фаем. По итогам разговора российский глава пригласил своего коллегу посетить Россию. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин созвонился с президентом Сенегала и пригласил его посетить с визитом Россию», — сообщили в Кремле. Фаем принял предложение. Главы государств обсудили совместные энергетические проекты, а также в сфере сельского хозяйства.

Накануне российский президент также переговорил с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. В ходе переговоров они, в том числе обсуждали и проекты в сфере энергетики.

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Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сенегал (Западная Африка) Бассиру Диомаем Фаем. По итогам разговора российский глава пригласил своего коллегу посетить Россию. Об этом сообщили в Кремле. «Путин созвонился с президентом Сенегала и пригласил его посетить с визитом Россию», — сообщили в Кремле. Фаем принял предложение. Главы государств обсудили совместные энергетические проекты, а также в сфере сельского хозяйства. Накануне российский президент также переговорил с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. В ходе переговоров они, в том числе обсуждали и проекты в сфере энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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