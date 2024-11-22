Комитет ГД поддержал проект о наказании за незаконный оборот персональных данных

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Госдума во втором чтении рассмотрит проект об уголовном наказании за незаконный оборот личных данных Фото:

Комитет Госдумы по госстроительству ко второму чтению одобрил законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов с незаконным оборотом персональных данных. Соответствующей документ опубликован в базе Госдумы.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона №502113-8 „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации“. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении на 26.11.2024», — написано в решении комитета.

Ранее директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков заявлял, что хакеры могут иметь доступ к личным данным практически любого гражданина РФ. Тогда же Роскомнадзор предложил обязательные стандарты обработки персональных данных, которые позволят компаниям собирать только необходимые параметры для определенных задач. Эта инициатива позволит улучшить защиту личной информации россиян.

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Комитет Госдумы по госстроительству ко второму чтению одобрил законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов с незаконным оборотом персональных данных. Соответствующей документ опубликован в базе Госдумы. «Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона №502113-8 „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации“. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении на 26.11.2024», — написано в решении комитета. Ранее директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков заявлял, что хакеры могут иметь доступ к личным данным практически любого гражданина РФ. Тогда же Роскомнадзор предложил обязательные стандарты обработки персональных данных, которые позволят компаниям собирать только необходимые параметры для определенных задач. Эта инициатива позволит улучшить защиту личной информации россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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