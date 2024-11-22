Зеленский изменил риторику по конфликту на Украине

The Telegraph: Зеленский изменил риторику по конфликту на Украине
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Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине, пишет Telegraph
Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине, пишет Telegraph Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поменял риторику касательно конфликта в стране. Его позиция смягчилась. Об этом пишет британское издание Telegraph.

«Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее», — пишет британская газета. Там отметили, что украинский лидер готов пойти на уступки, даже если «изменения в его словах едва заметные». 

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Президент Украины Владимир Зеленский поменял риторику касательно конфликта в стране. Его позиция смягчилась. Об этом пишет британское издание Telegraph. «Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее», — пишет британская газета. Там отметили, что украинский лидер готов пойти на уступки, даже если «изменения в его словах едва заметные». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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