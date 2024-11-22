Зеленский изменил риторику по конфликту на Украине

Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине, пишет Telegraph
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поменял риторику касательно конфликта в стране. Его позиция смягчилась. Об этом пишет британское издание Telegraph.
«Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее», — пишет британская газета. Там отметили, что украинский лидер готов пойти на уступки, даже если «изменения в его словах едва заметные».
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