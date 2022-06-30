В России заработала система борьбы с отмыванием денег

01 июля 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Россиян разделят по принципу светофора для борьбы с отмыванием денег Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 июля в России заработала «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента». Она позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора. По требованию платформы банки будут направлять в Банк России информацию о клиентах-юрлицах, на основе которых регулятор разделит предприятия по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, присваивая им «зеленый», «желтый» или «красный» статусы, сообщают «Известия». Благодаря этой системе банки смогут оценивать клиентов, основываясь на консолидированных сведениях. Ранее сообщалось, что российские банки планируют усилить контроль за денежными операциями россиян. Источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

С 1 июля в России заработала «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента». Она позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора. По требованию платформы банки будут направлять в Банк России информацию о клиентах-юрлицах, на основе которых регулятор разделит предприятия по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, присваивая им «зеленый», «желтый» или «красный» статусы, сообщают «Известия». Благодаря этой системе банки смогут оценивать клиентов, основываясь на консолидированных сведениях. Ранее сообщалось, что российские банки планируют усилить контроль за денежными операциями россиян. Источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег.