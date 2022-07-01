Житель Златоуста в своем саду вырастил 240 кг грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов на Агрофоруме-2017. Екатеринбург, грибы, вешенки
Давать урожай вешенки могут несколько лет Фото:

Житель Златоуста (Челябинская область) Максим Макаров вырастил на своем участке за два года 240 кг грибов вешенок. Как златоустовец рассказал URA.RU, к июлю он подготовил субстрат для выращивания шампиньонов.

«Два года назад я посадил вешенки. Уже через пару недель снял первый урожай — они растут быстро и плодоносят несколько лет. Теперь готовлюсь выращивать шампиньоны», — сообщил Макаров.

Перед посадкой златоустовец создает компост: смешивает солому, конский навоз, почву, сульфат натрия и другие ингредиенты. После того, как смесь перепреет, заселяет ее мицелием и ожидаем появления грибницы. Ее садовод утепляет торфяными блоками и готовится снимать первый урожай.

Шампиньоны поспеют к новогодним праздникам. Грибы горожанин выращивает в подвале дачного дома. Там поставил печь, чтобы поддерживать необходимую температуру воздуха. Для шампиньонов это 12—20 градусов по Цельсию.

Первый опыт дал основания рассчитывать на закрепление успеха. С каждого из 15 мешков Макаров ежегодно снимал до восьми килограммов вешенок.

Максим Макаров на своем садовом участке обустроил грибную плантацию
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Чтобы дождаться урожая, надо хорошо подготовить почву
Фото:
Плодоносить вешенки начинают уже через две недели после посадки
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Житель Златоуста (Челябинская область) Максим Макаров вырастил на своем участке за два года 240 кг грибов вешенок. Как златоустовец рассказал URA.RU, к июлю он подготовил субстрат для выращивания шампиньонов. «Два года назад я посадил вешенки. Уже через пару недель снял первый урожай — они растут быстро и плодоносят несколько лет. Теперь готовлюсь выращивать шампиньоны», — сообщил Макаров. Перед посадкой златоустовец создает компост: смешивает солому, конский навоз, почву, сульфат натрия и другие ингредиенты. После того, как смесь перепреет, заселяет ее мицелием и ожидаем появления грибницы. Ее садовод утепляет торфяными блоками и готовится снимать первый урожай. Шампиньоны поспеют к новогодним праздникам. Грибы горожанин выращивает в подвале дачного дома. Там поставил печь, чтобы поддерживать необходимую температуру воздуха. Для шампиньонов это 12—20 градусов по Цельсию. Первый опыт дал основания рассчитывать на закрепление успеха. С каждого из 15 мешков Макаров ежегодно снимал до восьми килограммов вешенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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