Житель Златоуста (Челябинская область) Максим Макаров вырастил на своем участке за два года 240 кг грибов вешенок. Как златоустовец рассказал URA.RU, к июлю он подготовил субстрат для выращивания шампиньонов.
«Два года назад я посадил вешенки. Уже через пару недель снял первый урожай — они растут быстро и плодоносят несколько лет. Теперь готовлюсь выращивать шампиньоны», — сообщил Макаров.
Перед посадкой златоустовец создает компост: смешивает солому, конский навоз, почву, сульфат натрия и другие ингредиенты. После того, как смесь перепреет, заселяет ее мицелием и ожидаем появления грибницы. Ее садовод утепляет торфяными блоками и готовится снимать первый урожай.
Шампиньоны поспеют к новогодним праздникам. Грибы горожанин выращивает в подвале дачного дома. Там поставил печь, чтобы поддерживать необходимую температуру воздуха. Для шампиньонов это 12—20 градусов по Цельсию.
Первый опыт дал основания рассчитывать на закрепление успеха. С каждого из 15 мешков Макаров ежегодно снимал до восьми килограммов вешенок.
Максим Макаров на своем садовом участке обустроил грибную плантацию
Фото: газета «Златоустовский рабочий»
Чтобы дождаться урожая, надо хорошо подготовить почву
Фото: личный фотоархив М. Макарова
Плодоносить вешенки начинают уже через две недели после посадки
Житель Златоуста (Челябинская область) Максим Макаров вырастил на своем участке за два года 240 кг грибов вешенок. Как златоустовец рассказал URA.RU, к июлю он подготовил субстрат для выращивания шампиньонов. «Два года назад я посадил вешенки. Уже через пару недель снял первый урожай — они растут быстро и плодоносят несколько лет. Теперь готовлюсь выращивать шампиньоны», — сообщил Макаров. Перед посадкой златоустовец создает компост: смешивает солому, конский навоз, почву, сульфат натрия и другие ингредиенты. После того, как смесь перепреет, заселяет ее мицелием и ожидаем появления грибницы. Ее садовод утепляет торфяными блоками и готовится снимать первый урожай. Шампиньоны поспеют к новогодним праздникам. Грибы горожанин выращивает в подвале дачного дома. Там поставил печь, чтобы поддерживать необходимую температуру воздуха. Для шампиньонов это 12—20 градусов по Цельсию. Первый опыт дал основания рассчитывать на закрепление успеха. С каждого из 15 мешков Макаров ежегодно снимал до восьми килограммов вешенок.