Давать урожай вешенки могут несколько лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) Максим Макаров вырастил на своем участке за два года 240 кг грибов вешенок. Как златоустовец рассказал URA.RU, к июлю он подготовил субстрат для выращивания шампиньонов.

«Два года назад я посадил вешенки. Уже через пару недель снял первый урожай — они растут быстро и плодоносят несколько лет. Теперь готовлюсь выращивать шампиньоны», — сообщил Макаров.

Перед посадкой златоустовец создает компост: смешивает солому, конский навоз, почву, сульфат натрия и другие ингредиенты. После того, как смесь перепреет, заселяет ее мицелием и ожидаем появления грибницы. Ее садовод утепляет торфяными блоками и готовится снимать первый урожай.

Шампиньоны поспеют к новогодним праздникам. Грибы горожанин выращивает в подвале дачного дома. Там поставил печь, чтобы поддерживать необходимую температуру воздуха. Для шампиньонов это 12—20 градусов по Цельсию.

Первый опыт дал основания рассчитывать на закрепление успеха. С каждого из 15 мешков Макаров ежегодно снимал до восьми килограммов вешенок.

Максим Макаров на своем садовом участке обустроил грибную плантацию Фото: газета «Златоустовский рабочий»

Чтобы дождаться урожая, надо хорошо подготовить почву Фото: личный фотоархив М. Макарова

Плодоносить вешенки начинают уже через две недели после посадки Фото: личный фотоархив М. Макарова