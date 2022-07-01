Мать и дочку похоронили в один день Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) полиция нашла тело новорожденной девочки, завернутое в полотенце, в ящике под кроватью. В этот же день в больнице умерла ее мать Мария (имя изменено). Их вместе похоронили 30 июня. Об этом журналистам сообщили знакомые Марии.

«Она перетягивала себе живот, чтобы окружающим не было видно, что он большой. В ночь на 24 июня она родила здоровую девочку и при родах кричала так сильно, что соседи вызвали скорую помощь и ее увезли, ребенок же остался в квартире. Врачи же стали смотреть пациентку и обнаружили, что она вот-вот родила, однако никаких свидетельств о рождении, ни самого ребенка не было. А у Маши был сепсис, ее „вычистили“ и предложили лечь в больницу. Но она отказалась, мотивируя тем, что „у нее дома дети“. Медики сообщили обо всем в полицию», — цитирует знакомых Марии «Вечерний Краснотурьинск».

Знакомые рассказали, что Мария нигде не работала. У нее осталось два сына возрастом девять и 13 лет. Оба они от разных отцов. «Девушка говорила им, что собиралась вот-вот сделать аборт и затем постоянно путалась: то сделала, то нет. В женскую консультацию и роддом она не обращалась», — уточнили знакомые Марии.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.