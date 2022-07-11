Соловьев и КПРФ помогли Ельцин Центру резко увеличить заработок

11 июля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Продажи сувенирной продукции Ельцин Центра увеличились на 40% с 1 по 11 июля на фоне нападок во стороны телеведущего Владимира Соловьева и КПРФ. Посетители ЕЦ стали чаще покупать сувениры, связанные с Конституцией РФ и символикой Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба Центра. «Как говорят наши специалисты, покупают сувениры примерно на 40% чаще, чем в июле прошлого года», — заявили представители ЕЦ. Также URA.RU предоставили статистику самых популярных позиций с 1 по 11 июля. Среди лидеров оказались: карандаши с цитатами из Конституции РФ («Отдых», «Свобода мысли и слова», «Свобода СМИ»), различные магниты, наклейки с цитатами политиков и фразами «Каждый имеет право на отдых», «Гарантируется свобода мысли и слова». В топ вошли значок с надписью «Свобода» и шариковая ручка со стилусом «Президентский центр Бориса Ельцина». «По футболкам и наклейкам „Берегите Россию“ цифра больше обычной, хотя у нас, в общем-то, единичные продажи — это не сотни, но продажи действительно немного выросли в последние дни», — рассказали в Ельцин Центре. В пресс-службе предположили, что повышенный спрос мог появиться на фоне повышенного внимания к ЕЦ в федеральной информационной повестке. Что касается магазина подарков «Ель», где можно купить символику Урала и который располагается на площадке Ельцин Центра, то там повышенного спроса на товары с символикой города или региона не заметили. Однако подчеркнули, что выбор гостей сместился в сторону локальных продуктов, которые производятся из дикоросов-ягод и трав. Так среди хитов числятся сублимированная земляника и вяленые шишки. Повышенное внимание к Ельцин Центру появилось в последние пару месяцев с подачи телеведущего Владимира Соловьева, когда тот заявил, что уральский лицей устроил «ЛГБТ-танец» из-за ЕЦ. После чего на Центр стали обращать внимание как местные активисты, так и известные персоны. Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом, к нему присоединилась актриса и телеведущая Мария Шукшина, которая заявила, что ЕЦ живет отдельно от политической повестки страны. Также коммунисты устроили протест возле филиала Ельцин Центра в Москве. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки, его поддержали и политологи.