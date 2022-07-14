В новом проекте «ВКонтакте» появились приложения для тюменцев

Магазин мобильных приложений RuStore разработали «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мобильные приложения правительства Тюменской области появились в магазине RuStore. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента информатизации. Сейчас в проекте «ВКонтакте» размещены наиболее популярные у тюменцев приложения.

«Мобильные приложения, разработанные департаментом информатизации Тюменской области, теперь также размещаются в магазине Rustore. В магазине размещены мобильные приложения, пользующиеся особой популярностью среди жителей Тюменской области», — сообщили в пресс-службе. Среди них оказались: «Мой терапевт 72», «Телемед 72», «ЖКХ 72» и «Образование 72» и другие. С их помощью можно записываться к врачу, оплачивать услуги ЖКХ и отслеживать успеваемость своих детей в школе.

RuStore — альтернативный магазин приложений, который разрабатывает «Вконтакте» при поддержке Минцифры России. Через него можно скачать на смартфон государственные приложения, развлекательные, полезные для развития и для заработка через интернет.

Ранее в беседе с URA.RU директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что альтернативой Google Play могут стать российские магазины мобильных приложений. Среди них он назвал и RuStore.