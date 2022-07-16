Шипулин: я должен был лететь тем же маршрутом, что и Малиновский

Антон Шипулин высказался о трагедии на Камчатке, где рухнул самолет с известным биатлонистом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсмен и депутат Госдумы Антон Шипулин выразил соболезнования родным погибшего в авиакатастрофе на Камчатке биатлониста Игоря Малиновского. На своей странице «ВКонтакте» Шипулин рассказал, что должен был лететь тем же маршрутом.

«Я соболезную всем близким и родным Игоря. Сил вам. Это невосполнимая утрата. Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения — все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые», — написал Шипулин.

Также он рассказал, что был знаком с Малиновским, и назвал его хорошим, добрым и скромным парнем, ярким и талантливым спортсменом, страстью которого были вертолеты. Игорь Малиновский ушел из биатлона в 2021 году по состоянию здоровья. На его счету пять золотых медалей ЧМ по юниорам, три из них личные. В марте спортсмену исполнилось 25 лет.

О пропаже вертолета в Камчатском крае стало известно 16 июля, на борту были три человека — пилот Игорь Малиновский, бывший топ-менеджер «Эльдорадо», «Simple» и «ЦУМ» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. 17 июля вертолет нашли сгоревшим.