Александр Мицуков не может попасть в свой офис, где консультирует пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший собственник курорта «Увильды» на одноименном озере Александр Мицуков обратился в полицию с заявлением о том, что его бывшая супруга перекрыла доступ в его офис в центре Челябинска. Как Мицуков рассказал URA.RU, Инга Майер вломилась в помещение с охраной и врезала сейфовую дверь.

«Более недели я не имею доступа в принадлежащее мне помещение, которое через суд отстоял в споре с бывшей супругой Ингой Майер. Инцидент произошел в самом центре Челябинска — на улице Кирова. Майер ворвалась в офис с двумя телохранителями и врезала сейфовую дверь», — сообщил URA.RU Мицуков.

В помещении находилась бухгалтер компании Мицукова. Вначале в офисе появились телохранители Майер, затем — она сама и рабочие с дверью. По словам экс-владельца «Увильдов», первым делом его бывшая жена сгребла со стола его содержимое. Там находились около 265 тысяч рублей и документы для суда между бывшими супругами. Майер ответила на вопросы сотрудника полиции и, не задержавшись, быстро ретировалась. В этом офисе доктор наук Мицуков консультирует 40 онкобольных.

Бизнес-конфликт длится с марта 2020 года. Судебные разбирательства инициированы обеими сторонами. Мицуков добился возобновления расследования дела о незаконном, по его мнению, присвоении бывшей женой прав на ООО «Курорт «Увильды». Стоимость бизнеса оценена в миллиард рублей. Свою мать поддерживает общий ребенок Мицуковых Александр.

URA.RU обратилась к Инге Майер с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации материала запрос остался без ответа.

Инга Майер в офисе Мицукова забрала со стола документы и деньги Фото: Александр Мицуков

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