Екатеринбуржец сделал из сплошной линии разметки прерывистую Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный мужчина превратил сплошную линию дорожной разметки в прерывистую перед въездом к элитному ЖК «Vivaldi». Видео снял очевидец.

На кадрах видно, что екатеринбуржец закрашивает серой краской часть сплошной линии разметки перед въездом во двор дома на Тверитина, 46. Также автор видео отмечает, что рядом ходит неизвестный мужчина в пиджаке, который контролирует процесс.

Инцидент произошел днем 28 июля в 15:08. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга за комментарием. «Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное ращение», — рассказали представители ведомства.

Ранее агентство рассказывало, что в Среднеуральске дорожники нарисовали «кривую» разметку на пешеходном переходе. Работа оказалась выполнена не по ГОСТу, в мэрии свердловского города обвинили в этом подрядчика.