Животные получили новый окрас благодаря дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Арсинском Нагайбакского района Челябинской области козы окрасились в розовый цвет. Жители рассказали в соцсетях о причине необычного окраса шерсти у животных.

«Всему виной дорога, которую отсыпали цветной глиной с камнями. После проезда машины розовая пыль стоит столбом, а потом оседает всюду. Козы окрасились в розовый цвет, окна открывать жители боятся, а у многих пропал урожай», — рассказали подписчики сообщества «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» во «ВКонтакте».

Ранее подписчики жаловались на то, что после такого ремонта дороги весь поселок вынужден дышать мелкой розовой пылью, которая поднимается даже от ветра. Они просят заасфальтировать улицы.

«Там не только козы розовые, там весь поселок в этой гадости, люди ходят и дышат этим, насыпали по улицам, в центре поселка, где все магазины находятся, мед.пункт, что дышать просто невозможно. Лучше бы нормальный асфальт сделали по поселку, одну улицу заасфальтировали и все на этом, хотя поселок большой и люди там живут», — указала в комментариях Екатерина Галкина.

Ранее жителей Миасса удивил козел, которого выгнали из закусочной. Он долго бродил по городу, просил пить и жевал цветы с городских клумб.