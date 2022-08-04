90-летний грибник выжил после 4 дней блужданий в челябинском лесу. Фото

05 августа 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают Фото: Илья Московец © URA.RU В Сосновском районе (Челябинская область) найден живым пропавший 1 августа 90-летний житель деревни Киржакуль. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Найден! Жив! 90-летний дедушка после четырех дней и ночей в лесу смог самостоятельно выйти к одной из соседних деревень», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте». Дом, из которого 1 августа вышел и пропал житель деревни Киржакуль, на четыре дня превратился в оперативный штаб. Дети, внуки, близкие люди, соседи, полиция, спасатели, сотрудники пожарной охраны каждое утро собирались и по карте определяли квадраты местности для очередных поисковых работ. Сегодня утром житель соседней деревни Шимаковка привез к дому на своем автомобиле разыскиваемого пенсионера. Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают. Спасатели отметили, что для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи была сразу же вызвана скорая помощь. Несмотря на усталость, он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких. Житель соседней деревни Шимаковка привез пропавшего пенсионера к дому на своем автомобиле Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона

В Сосновском районе (Челябинская область) найден живым пропавший 1 августа 90-летний житель деревни Киржакуль. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Найден! Жив! 90-летний дедушка после четырех дней и ночей в лесу смог самостоятельно выйти к одной из соседних деревень», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте». Дом, из которого 1 августа вышел и пропал житель деревни Киржакуль, на четыре дня превратился в оперативный штаб. Дети, внуки, близкие люди, соседи, полиция, спасатели, сотрудники пожарной охраны каждое утро собирались и по карте определяли квадраты местности для очередных поисковых работ. Сегодня утром житель соседней деревни Шимаковка привез к дому на своем автомобиле разыскиваемого пенсионера. Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают. Спасатели отметили, что для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи была сразу же вызвана скорая помощь. Несмотря на усталость, он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких.