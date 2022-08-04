04 августа 2022

90-летний грибник выжил после 4 дней блужданий в челябинском лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старик, дедушка
Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) найден живым пропавший 1 августа 90-летний житель деревни Киржакуль. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Найден! Жив! 90-летний дедушка после четырех дней и ночей в лесу смог самостоятельно выйти к одной из соседних деревень», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте».

Дом, из которого 1 августа вышел и пропал житель деревни Киржакуль, на четыре дня превратился в оперативный штаб. Дети, внуки, близкие люди, соседи, полиция, спасатели, сотрудники пожарной охраны каждое утро собирались и по карте определяли квадраты местности для очередных поисковых работ.

Сегодня утром житель соседней деревни Шимаковка привез к дому на своем автомобиле разыскиваемого пенсионера. Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают.

Спасатели отметили, что для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи была сразу же вызвана скорая помощь. Несмотря на усталость, он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких.

Житель соседней деревни Шимаковка привез пропавшего пенсионера к дому на своем автомобиле
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Сосновском районе (Челябинская область) найден живым пропавший 1 августа 90-летний житель деревни Киржакуль. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Найден! Жив! 90-летний дедушка после четырех дней и ночей в лесу смог самостоятельно выйти к одной из соседних деревень», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте». Дом, из которого 1 августа вышел и пропал житель деревни Киржакуль, на четыре дня превратился в оперативный штаб. Дети, внуки, близкие люди, соседи, полиция, спасатели, сотрудники пожарной охраны каждое утро собирались и по карте определяли квадраты местности для очередных поисковых работ. Сегодня утром житель соседней деревни Шимаковка привез к дому на своем автомобиле разыскиваемого пенсионера. Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают. Спасатели отметили, что для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи была сразу же вызвана скорая помощь. Несмотря на усталость, он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...