В Тюменской области простились с погибшими военными на Украине

В Ишимском районе простились с погибшими военнослужащими в спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с военными Битковым Денисом и Шмаковым Романом, которые погибли в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный канал администрации Ишимского муниципального района в Telegram.

«Сегодня, 8 августа, в Ишимском районе простились с Битковым Денисом Андреевичем и Шмаковым Романом Олеговичем. На территории Украины ребята выполняли боевые задачи. До последнего они остались верны присяге, воинскому долгу и ушли настоящими героями», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с погибшими прошла со всеми воинскими почестями. Кроме того, военные представлены к награждению орденом Мужества посмертно.

«Гибель земляков всегда отзывается болью. Мне трудно говорить об этой тяжелой потере, мы никогда не излечим боль в сердцах родных и близких, никогда не восполним горечь утраты. Скорблю душой и сердцем за наших земляков и готов поддержать родных и близких в трудную минуту», — выразил соболезнования глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.