В деле «подброшенного» тюменского ребенка — новые подробности

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего на мать ребенка был составлен протокол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать «подброшенного» малолетнего ребенка, доставленного накануне в одну из тобольских больниц, просила приглядеть за ним соседку, но та оставила его одного на детской площадке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного ГУВД. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники полиции привезли в лечебное учреждение маленькую девочку, которая в вечернее время гуляла на улице без присмотра.

«Мать ребенка пояснила, что попросила соседку присмотреть за ребенком, пока сама она занимается домашними делами. Женщина согласилась, но, в какой-то момент, оставила девочку без присмотра. Это заметили соседи, которые обратились в полицию. Прибывшие к месту сотрудники ППС доставили ребенка в одну из городских больниц. Иные обстоятельства выясняются», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального ГУВД.

Там добавили, что на мать ребенка составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Максимальное наказание, которое ей грозит — штраф до 500 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в тобольскую ОБ №3 был доставлен несовершеннолетний ребенок, которого якобы бросила мать. Медицинский осмотр показал, что здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.