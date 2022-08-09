Пермяк отсудил 50 тысяч у строительной компании за ДТП

Стоимость ремонта поврежденного авто — 110 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Перми отсудил у строительной компании «Стройинвестгрупп» 53 тысячи рублей за ДТП. Пермяк попал в аварию по вине водителя авто организации. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Суд решил: взыскать с ООО „Стройинвестгрупп“ в пользу Трапезникова Д. Ю. сумму ущерба в размере 53500,00 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить юридические услуги, оплату эксперта-оценщика и госпошлину.

Стоимость ремонта авто пермяка была оценена в 110 тысяч рублей. Часть этой суммы (56 тыс. рублей) выплатили в страховой компании истца. Остальную часть водитель решил взыскать с компании виновника. В «Стройинвестгрупп» вину в суде не подтвердили и не опровергли.