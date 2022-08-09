Пермяк отсудил 50 тысяч у строительной компании за ДТП

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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Стоимость ремонта поврежденного авто — 110 тысяч Фото:

Житель Перми отсудил у строительной компании «Стройинвестгрупп» 53 тысячи рублей за ДТП. Пермяк попал в аварию по вине водителя авто организации. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Суд решил: взыскать с ООО „Стройинвестгрупп“ в пользу Трапезникова Д. Ю. сумму ущерба в размере 53500,00 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить юридические услуги, оплату эксперта-оценщика и госпошлину.

Стоимость ремонта авто пермяка была оценена в 110 тысяч рублей. Часть этой суммы (56 тыс. рублей) выплатили в страховой компании истца. Остальную часть водитель решил взыскать с компании виновника. В «Стройинвестгрупп» вину в суде не подтвердили и не опровергли.

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Житель Перми отсудил у строительной компании «Стройинвестгрупп» 53 тысячи рублей за ДТП. Пермяк попал в аварию по вине водителя авто организации. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Суд решил: взыскать с ООО „Стройинвестгрупп“ в пользу Трапезникова Д. Ю. сумму ущерба в размере 53500,00 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить юридические услуги, оплату эксперта-оценщика и госпошлину. Стоимость ремонта авто пермяка была оценена в 110 тысяч рублей. Часть этой суммы (56 тыс. рублей) выплатили в страховой компании истца. Остальную часть водитель решил взыскать с компании виновника. В «Стройинвестгрупп» вину в суде не подтвердили и не опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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