Первым миасской разработкой заинтересовался аэропорт Чукотки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) изготовит снегоочиститель для трасс в аэропортах на замену импортному аналогу. Как URA.RU сообщил директор компании Евгений Субачев, опытный образец будет готов к концу года.

«Шнекороторный снегоочиститель заменит канадскую технику, которая ушла с российского рынка. Сейчас машина находится на разработке в конструкторском отделе. Опытный образец техники поступит потенциальному заказчику в конце 2022 года», — рассказал URA.RU Субачев.

Новинкой заинтересовался аэропорт на Чукотке, который нуждается в двух таких снегоочистителях. В год миасский завод будет готов производить до 10 единиц продукции. Весной компания представила ее в ходе встречи с представителями сети аэропортов «Новапорт», включающей в себя около двух десятков российских объектов.

Снегоочиститель выполнен в виде моноблока — навесного оборудования на автомобиль. Техника обеспечивает возможность отброса снега на расстояние до 50 метров или погрузку его в кузов грузовика. Снегоочиститель имеет двусторонние ножи и четыре лыжи. Также возможно установить опорные колеса. Управляется навеска из кабины автопогрузчика.

Продукция миасского производителя обеспечивает выполнение в регионе программы импортозамещения. Положения документа разработали в рамках задачи минимизировать влияние наложенных рядом стран экономических санкций. Ограничения стали проявлением политики давления на РФ со стороны недружественных государств после начала проведения спецоперации на Украине.

Образец миасского снегоочистителя в виде моноблока появится к концу 2022 года Фото: завод «СпецАгрегат»