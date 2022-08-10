10 августа 2022

Миасский завод новой техникой заменит импорт в аэропортах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, макет, аэропорт челябинск
Первым миасской разработкой заинтересовался аэропорт Чукотки Фото:
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Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) изготовит снегоочиститель для трасс в аэропортах на замену импортному аналогу. Как URA.RU сообщил директор компании Евгений Субачев, опытный образец будет готов к концу года.

«Шнекороторный снегоочиститель заменит канадскую технику, которая ушла с российского рынка. Сейчас машина находится на разработке в конструкторском отделе. Опытный образец техники поступит потенциальному заказчику в конце 2022 года», — рассказал URA.RU Субачев.

Новинкой заинтересовался аэропорт на Чукотке, который нуждается в двух таких снегоочистителях. В год миасский завод будет готов производить до 10 единиц продукции. Весной компания представила ее в ходе встречи с представителями сети аэропортов «Новапорт», включающей в себя около двух десятков российских объектов.

Снегоочиститель выполнен в виде моноблока — навесного оборудования на автомобиль. Техника обеспечивает возможность отброса снега на расстояние до 50 метров или погрузку его в кузов грузовика. Снегоочиститель имеет двусторонние ножи и четыре лыжи. Также возможно установить опорные колеса. Управляется навеска из кабины автопогрузчика.

Продукция миасского производителя обеспечивает выполнение в регионе программы импортозамещения. Положения документа разработали в рамках задачи минимизировать влияние наложенных рядом стран экономических санкций. Ограничения стали проявлением политики давления на РФ со стороны недружественных государств после начала проведения спецоперации на Украине.

Образец миасского снегоочистителя в виде моноблока появится к концу 2022 года
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Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) изготовит снегоочиститель для трасс в аэропортах на замену импортному аналогу. Как URA.RU сообщил директор компании Евгений Субачев, опытный образец будет готов к концу года. «Шнекороторный снегоочиститель заменит канадскую технику, которая ушла с российского рынка. Сейчас машина находится на разработке в конструкторском отделе. Опытный образец техники поступит потенциальному заказчику в конце 2022 года», — рассказал URA.RU Субачев. Новинкой заинтересовался аэропорт на Чукотке, который нуждается в двух таких снегоочистителях. В год миасский завод будет готов производить до 10 единиц продукции. Весной компания представила ее в ходе встречи с представителями сети аэропортов «Новапорт», включающей в себя около двух десятков российских объектов. Снегоочиститель выполнен в виде моноблока — навесного оборудования на автомобиль. Техника обеспечивает возможность отброса снега на расстояние до 50 метров или погрузку его в кузов грузовика. Снегоочиститель имеет двусторонние ножи и четыре лыжи. Также возможно установить опорные колеса. Управляется навеска из кабины автопогрузчика. Продукция миасского производителя обеспечивает выполнение в регионе программы импортозамещения. Положения документа разработали в рамках задачи минимизировать влияние наложенных рядом стран экономических санкций. Ограничения стали проявлением политики давления на РФ со стороны недружественных государств после начала проведения спецоперации на Украине.
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