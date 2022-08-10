Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) изготовит снегоочиститель для трасс в аэропортах на замену импортному аналогу. Как URA.RU сообщил директор компании Евгений Субачев, опытный образец будет готов к концу года.
«Шнекороторный снегоочиститель заменит канадскую технику, которая ушла с российского рынка. Сейчас машина находится на разработке в конструкторском отделе. Опытный образец техники поступит потенциальному заказчику в конце 2022 года», — рассказал URA.RU Субачев.
Новинкой заинтересовался аэропорт на Чукотке, который нуждается в двух таких снегоочистителях. В год миасский завод будет готов производить до 10 единиц продукции. Весной компания представила ее в ходе встречи с представителями сети аэропортов «Новапорт», включающей в себя около двух десятков российских объектов.
Снегоочиститель выполнен в виде моноблока — навесного оборудования на автомобиль. Техника обеспечивает возможность отброса снега на расстояние до 50 метров или погрузку его в кузов грузовика. Снегоочиститель имеет двусторонние ножи и четыре лыжи. Также возможно установить опорные колеса. Управляется навеска из кабины автопогрузчика.
Продукция миасского производителя обеспечивает выполнение в регионе программы импортозамещения. Положения документа разработали в рамках задачи минимизировать влияние наложенных рядом стран экономических санкций. Ограничения стали проявлением политики давления на РФ со стороны недружественных государств после начала проведения спецоперации на Украине.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»