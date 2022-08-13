13 августа 2022

В России разработали гранату нового поколения РДГ-У

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, бтр, дымовая завеса, бронемашина
ЦНИИточмаш разработал новую дымовую граната РДГ-У, рассказал Олег Морозов Фото:

Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») представит на форуме «Армия-2022» дымовую гранату нового поколения РДГ-У. Об этом заявил гендиректор ЦНИИточмаш Олег Морозов.

«Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР „Радуга“. <…> Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке», — сказал Олег Морозов РИА «Новости», сообщая о новинках на форуме «Армия-2022».

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что разработка очень актуальна для российской армии, потому что сейчас на вооружении дымовые гранаты 1960—1970 годов. Также, добавил он, ЦНИИточмашу удалось решить проблему с использованием дымовых гранат при низких температурах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Концерн «Калашников» начнет разрабатывать отечественные дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники. КТРВ представит на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету X-69.

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Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») представит на форуме «Армия-2022» дымовую гранату нового поколения РДГ-У. Об этом заявил гендиректор ЦНИИточмаш Олег Морозов. «Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР „Радуга“. <…> Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке», — сказал Олег Морозов РИА «Новости», сообщая о новинках на форуме «Армия-2022». Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что разработка очень актуальна для российской армии, потому что сейчас на вооружении дымовые гранаты 1960—1970 годов. Также, добавил он, ЦНИИточмашу удалось решить проблему с использованием дымовых гранат при низких температурах. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Концерн «Калашников» начнет разрабатывать отечественные дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники. КТРВ представит на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету X-69.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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