В России разработали гранату нового поколения РДГ-У

Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») представит на форуме «Армия-2022» дымовую гранату нового поколения РДГ-У. Об этом заявил гендиректор ЦНИИточмаш Олег Морозов.
«Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР „Радуга“. <…> Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке», — сказал Олег Морозов РИА «Новости», сообщая о новинках на форуме «Армия-2022».
Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что разработка очень актуальна для российской армии, потому что сейчас на вооружении дымовые гранаты 1960—1970 годов. Также, добавил он, ЦНИИточмашу удалось решить проблему с использованием дымовых гранат при низких температурах.
Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Концерн «Калашников» начнет разрабатывать отечественные дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники. КТРВ представит на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету X-69.
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