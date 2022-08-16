Виновнику смертельного ДТП у Оперного театра смягчили наказание

Сергей Суворов проведет в колонии почти семь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчанину Сергею Суворову, во время ДТП убившему женщину-пешехода у Оперного театра в Екатеринбурге, смягчили наказание на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд апелляционной инстанции снизил наказание Суворову на два месяца, признав смягчающим обстоятельством полное возмещение расходов на лечение одного из потерпевших», — говорится в сообщении пресс-службы. В остальных аспектах приговор остался неизменен.

В мае Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Суворова виновным в ДТП и приговорил его к семи годам колонии. После освобождения он почти три года не будет иметь права садиться за руль.

Весной 2021 года Суворов влетел в толпу пешеходов, перепутавши, по его словам, зеленый сигнал светофора с зеленым светом вывески аптеки. Силовики нашли в его крови следы наркотиков. Сам Суворов не отрицал вину в преступлении, но говорил, что трагедия произошла случайно.