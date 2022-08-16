16 августа 2022

Тюменца второй раз будут судить за смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате столкновения транспортных средств погиб мотоциклист Фото:

В Тюмени отменен оправдательный приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем гибель мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тюменца будут судить второй раз.

«Тюменским областным судом по апелляционному представлению прокурора отменен оправдательный приговор, постановленный Калининским районным судом Тюмени. Не согласившись с вынесенным решением, прокурор подал апелляционное представление, которое судом рассмотрено и удовлетворено. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — передает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, в июне 2020 года водитель автомобиля решил выполнить маневр — поворот налево, но при этом не пропустил двигающийся по встречной полосе мотоцикл. Это привело к их столкновению. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Был вынесен оправдательный приговор по делу о нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности гибель мотоциклиста. Суд посчитал, что вина автомобилиста не доказана и признал виновником в ДТП погибшего мотоциклиста.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский суд не согласился с решением присяжных по делу об убийстве и вымогательстве. Весной 2008 года в результате потасовки был застрелен мужчина.

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В Тюмени отменен оправдательный приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем гибель мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тюменца будут судить второй раз. «Тюменским областным судом по апелляционному представлению прокурора отменен оправдательный приговор, постановленный Калининским районным судом Тюмени. Не согласившись с вынесенным решением, прокурор подал апелляционное представление, которое судом рассмотрено и удовлетворено. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — передает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, в июне 2020 года водитель автомобиля решил выполнить маневр — поворот налево, но при этом не пропустил двигающийся по встречной полосе мотоцикл. Это привело к их столкновению. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Был вынесен оправдательный приговор по делу о нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности гибель мотоциклиста. Суд посчитал, что вина автомобилиста не доказана и признал виновником в ДТП погибшего мотоциклиста. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский суд не согласился с решением присяжных по делу об убийстве и вымогательстве. Весной 2008 года в результате потасовки был застрелен мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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