Тюменца второй раз будут судить за смертельное ДТП

17 августа 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

В результате столкновения транспортных средств погиб мотоциклист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени отменен оправдательный приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем гибель мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тюменца будут судить второй раз. «Тюменским областным судом по апелляционному представлению прокурора отменен оправдательный приговор, постановленный Калининским районным судом Тюмени. Не согласившись с вынесенным решением, прокурор подал апелляционное представление, которое судом рассмотрено и удовлетворено. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — передает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, в июне 2020 года водитель автомобиля решил выполнить маневр — поворот налево, но при этом не пропустил двигающийся по встречной полосе мотоцикл. Это привело к их столкновению. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Был вынесен оправдательный приговор по делу о нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности гибель мотоциклиста. Суд посчитал, что вина автомобилиста не доказана и признал виновником в ДТП погибшего мотоциклиста. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский суд не согласился с решением присяжных по делу об убийстве и вымогательстве. Весной 2008 года в результате потасовки был застрелен мужчина.

В Тюмени отменен оправдательный приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем гибель мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тюменца будут судить второй раз. «Тюменским областным судом по апелляционному представлению прокурора отменен оправдательный приговор, постановленный Калининским районным судом Тюмени. Не согласившись с вынесенным решением, прокурор подал апелляционное представление, которое судом рассмотрено и удовлетворено. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — передает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, в июне 2020 года водитель автомобиля решил выполнить маневр — поворот налево, но при этом не пропустил двигающийся по встречной полосе мотоцикл. Это привело к их столкновению. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Был вынесен оправдательный приговор по делу о нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности гибель мотоциклиста. Суд посчитал, что вина автомобилиста не доказана и признал виновником в ДТП погибшего мотоциклиста. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский суд не согласился с решением присяжных по делу об убийстве и вымогательстве. Весной 2008 года в результате потасовки был застрелен мужчина.