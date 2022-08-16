Родителям тюменских первоклассников выдвинули ультиматум

17 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Покупка школьной формы осуществлялась через преподавателя Фото: Анна Майорова © URA.RU Родителей первоклассников одной из школ Тюмени поставили перед фактом в выборе места приобретения и бренда школьной формы. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Ребенок идет в 1 класс. На собрании педагог ставит родителей перед фактом, что надо приобретать единую школьную форму одной марки всему классу, также дала на выбор фирмы. Еще сказали сдавать деньги и закупать единые рабочие тетради и шеврон с надписью школы. Классу все заказывал педагог. Возмущения родителей почему-то не принимаются. Насколько я осведомлена — такое в этой школе не первый год», — указал в посте автор. В комментариях тюменцы уверяют, что родители вправе сами выбирать, где покупать детям форму. «Вы имеете право не скидываться, купить или заказать форму в другом месте», — написала Екатерина Яжбина. «Если бы у нас в школе настаивали на форме определенной фирмы, естественно, как часто бывает, по завышенной цене, ибо скорее всего откат идет руководству школы, я подняла бы бучу», — высказалась Елена Палей. Некоторые жители города стали предлагать, как можно решить ситуацию. «Забейте, вас хотят надуть. Если что пригрозите полицией», — написала Ольга Викодур. За комментарием агентство обратилось в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сравнивало цены на одежду для тюменских первоклассников в магазинах города. И рассказывало, где можно выгоднее купить. Также агентство писало о том, что собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителей первоклассников одной из школ Тюмени поставили перед фактом в выборе места приобретения и бренда школьной формы. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Ребенок идет в 1 класс. На собрании педагог ставит родителей перед фактом, что надо приобретать единую школьную форму одной марки всему классу, также дала на выбор фирмы. Еще сказали сдавать деньги и закупать единые рабочие тетради и шеврон с надписью школы. Классу все заказывал педагог. Возмущения родителей почему-то не принимаются. Насколько я осведомлена — такое в этой школе не первый год», — указал в посте автор. В комментариях тюменцы уверяют, что родители вправе сами выбирать, где покупать детям форму. «Вы имеете право не скидываться, купить или заказать форму в другом месте», — написала Екатерина Яжбина. «Если бы у нас в школе настаивали на форме определенной фирмы, естественно, как часто бывает, по завышенной цене, ибо скорее всего откат идет руководству школы, я подняла бы бучу», — высказалась Елена Палей. Некоторые жители города стали предлагать, как можно решить ситуацию. «Забейте, вас хотят надуть. Если что пригрозите полицией», — написала Ольга Викодур. За комментарием агентство обратилось в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сравнивало цены на одежду для тюменских первоклассников в магазинах города. И рассказывало, где можно выгоднее купить. Также агентство писало о том, что собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей.