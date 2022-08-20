Челябинка отказалась платить и ее интимные фото попали в соцсети

21 августа 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Девушка отправляла эти фото другу пару лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Саткинского района Челябинской области заявила в полицию на незнакомку, которая в соцсетях требовала у нее деньги за интимные фото. После того, как девушка отказалась платить, фото были разосланы ее знакомым, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Девушка 1998 года рождения пояснила, что на связь с ней в социальной сети вышла незнакомка, которая под угрозой распространения откровенных фотографий потребовала перевести сумму в размере 3 тысячи рублей. Заявительница перевод не осуществила, после чего ее фото компрометирующего характера были разосланы ее друзьям и размещены на аккаунте заявительницы», — уточнили в полиции. Девушка говорит, что отправляла интимные фотографии молодому человеку, чье имя она уже не помнит, около двух лет назад. Как они попали к вымогательнице, девушка не знает. Полиция возбудила дело по статье о вымогательстве.

Жительница Саткинского района Челябинской области заявила в полицию на незнакомку, которая в соцсетях требовала у нее деньги за интимные фото. После того, как девушка отказалась платить, фото были разосланы ее знакомым, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Девушка 1998 года рождения пояснила, что на связь с ней в социальной сети вышла незнакомка, которая под угрозой распространения откровенных фотографий потребовала перевести сумму в размере 3 тысячи рублей. Заявительница перевод не осуществила, после чего ее фото компрометирующего характера были разосланы ее друзьям и размещены на аккаунте заявительницы», — уточнили в полиции. Девушка говорит, что отправляла интимные фотографии молодому человеку, чье имя она уже не помнит, около двух лет назад. Как они попали к вымогательнице, девушка не знает. Полиция возбудила дело по статье о вымогательстве.