Инцидент произошел в Каменске-Уральском возле магазина «Лакомка»(архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) испугалась массовой драки возле магазина «Лакомка». Видео поделилось сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«Я пошла в магазин „Лакомка“, находящийся по улице Октябрьская. Как вдруг заметила толпу молодых людей. Сначала они кричали, потом начали драться. Я не знаю чем закончилась потасовка, поскольку убежала», — сообщила автор видео.

По словам девушки, одного из мужчин сильно пинали ногами по голове. Он потерял сознание. Затем его обидчика также уронили на землю и запинали. По информации сообщества, в полицию информации от очевидцев не поступало. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции с целью проверки информации, установления обстоятельств происшествия и его участников.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский» за комментарием. Но на момент публикации ответ не получен. Ранее агентство писало о драке на автобусной остановке в Екатеринбурге. Потасовка началась из-за расизма.