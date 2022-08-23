23 августа 2022

Свердловчанка испугалась массовой драки возле магазина. Видео

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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Инцидент произошел в Каменске-Уральском возле магазина «Лакомка»(архивное фото) Фото:

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) испугалась массовой драки возле магазина «Лакомка». Видео поделилось сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«Я пошла в магазин „Лакомка“, находящийся по улице Октябрьская. Как вдруг заметила толпу молодых людей. Сначала они кричали, потом начали драться. Я не знаю чем закончилась потасовка, поскольку убежала», — сообщила автор видео.

По словам девушки, одного из мужчин сильно пинали ногами по голове. Он потерял сознание. Затем его обидчика также уронили на землю и запинали. По информации сообщества, в полицию информации от очевидцев не поступало. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции с целью проверки информации, установления обстоятельств происшествия и его участников.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский» за комментарием. Но на момент публикации ответ не получен. Ранее агентство писало о драке на автобусной остановке в Екатеринбурге. Потасовка началась из-за расизма.

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Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) испугалась массовой драки возле магазина «Лакомка». Видео поделилось сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Я пошла в магазин „Лакомка“, находящийся по улице Октябрьская. Как вдруг заметила толпу молодых людей. Сначала они кричали, потом начали драться. Я не знаю чем закончилась потасовка, поскольку убежала», — сообщила автор видео. По словам девушки, одного из мужчин сильно пинали ногами по голове. Он потерял сознание. Затем его обидчика также уронили на землю и запинали. По информации сообщества, в полицию информации от очевидцев не поступало. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции с целью проверки информации, установления обстоятельств происшествия и его участников. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский» за комментарием. Но на момент публикации ответ не получен. Ранее агентство писало о драке на автобусной остановке в Екатеринбурге. Потасовка началась из-за расизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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