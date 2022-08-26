26 августа 2022

Сенатор Джабаров поразился американской логике по Крыму и Косово

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США игнорируют мировое общественное мнение и нормы международного права, заявил Владимир Джабаров Фото:

Руководствуясь циничной логикой, США игнорируют мировое общественное мнение и нормы международного права, заявляя, что Косово не является частью Сербии, как и Крым не является Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ну, понятно. Значит Косово — это не Сербия? А Крым, естественно (по циничной американской логике), это не Россия?», — написал в своем telegram-канале Владимир Джабаров, комментируя заявление Госдепа США о том, что Республика Косово якобы не является Сербией.

Сенатор подчеркнул, что в Крыму проводился всенародный референдум, посредством которого Республика вошла в состав России, а в Косово ничего не проводилось. «Заявление Госдепа поражает полным игнорированием мирового общественного мнения и норм международного права», — заключил Джабаров.

В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что судьба частично признанной территории решится осенью 2022 года. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами». Однако постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил Зеленского, что его намерения приведут Украину к краху.

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Руководствуясь циничной логикой, США игнорируют мировое общественное мнение и нормы международного права, заявляя, что Косово не является частью Сербии, как и Крым не является Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Ну, понятно. Значит Косово — это не Сербия? А Крым, естественно (по циничной американской логике), это не Россия?», — написал в своем telegram-канале Владимир Джабаров, комментируя заявление Госдепа США о том, что Республика Косово якобы не является Сербией. Сенатор подчеркнул, что в Крыму проводился всенародный референдум, посредством которого Республика вошла в состав России, а в Косово ничего не проводилось. «Заявление Госдепа поражает полным игнорированием мирового общественного мнения и норм международного права», — заключил Джабаров. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что судьба частично признанной территории решится осенью 2022 года. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами». Однако постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил Зеленского, что его намерения приведут Украину к краху.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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