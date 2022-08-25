Премьер Косово: судьба территории решится осенью

26 августа 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

Конфликт между Косово и Сербией должен так или иначе разрешится осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Конфликт между Косово и Сербией разрешится этой осенью. Об этом сообщает Bloomberg. Премьер-министр Косово Альбин Курти уточнил, что «пришло время для окончательной сделки с Сербией». Также он отметил, что эта осень будет иметь в этом вопросе «решающее значение». «Мы должны заключить соглашение, и время настало во время мандата нашего правительства. Я вижу возможность. Этой осенью мы узнаем [как разрешится ситуация]. Эта осень имеет решающее значение, чтобы увидеть, стоит ли нам быть оптимистами», — сказал он. При этом премьер-министр уверен, что 1 сентября будет спокойным днем. По словам издания, обеим сторонам предстоит проработать множество вопросы, начиная от двусторонних отношений и заканчивая рассмотрением прошлых обид. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявлял, что за конфликтом Сербии и Косово стоит Запад. При этом, НАТО готова вмешаться в ситуацию между Косово и Сербией. В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. Данная ситуация усугубила конфликт, который между территориями длится уже давно.

Конфликт между Косово и Сербией разрешится этой осенью. Об этом сообщает Bloomberg. Премьер-министр Косово Альбин Курти уточнил, что «пришло время для окончательной сделки с Сербией». Также он отметил, что эта осень будет иметь в этом вопросе «решающее значение». «Мы должны заключить соглашение, и время настало во время мандата нашего правительства. Я вижу возможность. Этой осенью мы узнаем [как разрешится ситуация]. Эта осень имеет решающее значение, чтобы увидеть, стоит ли нам быть оптимистами», — сказал он. При этом премьер-министр уверен, что 1 сентября будет спокойным днем. По словам издания, обеим сторонам предстоит проработать множество вопросы, начиная от двусторонних отношений и заканчивая рассмотрением прошлых обид. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявлял, что за конфликтом Сербии и Косово стоит Запад. При этом, НАТО готова вмешаться в ситуацию между Косово и Сербией. В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. Данная ситуация усугубила конфликт, который между территориями длится уже давно.