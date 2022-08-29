Политолог Ищенко: РФ проведет операцию в Киеве в порядке очереди

30 августа 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Войска РФ начнут наступление на Киев после выхода к берегам Днепра, считает Ростислав Ищенко Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия возобновит операцию по освобождению Киева после того, как войска РФ выйдут к реке Днепр. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко. «Если мы можем уже активно действовать по всей линии фронта от Харькова до Николаева, и если мы начинаем уже продлевать эту линию фронта от Харькова постепенно на север, то что мешает через некоторое время повторить киевскую операцию, если не в полном объеме, то по крайней мере, в районе Сум, Чернигова и так далее. А выход ближе к Днепру поставит в повестку дня вопрос о том, как разбираться с Киевом», — заявил Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора». Эксперт заметил, что сейчас российские войска ведут активное наступление на всех фронтах. «То есть, Россия пытается реализовать свое преимущество ускоренными темпами. Потому что раньше мы как рассматривали — Россия наступает в Донбассе, возьмет Донбасс — будет наступать еще где-то. Сейчас Россия пытается наступать сразу везде, соответственно, рисунок спецоперации должен измениться», — уточнил он. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин не разрешает армии РФ брать под контроль Киев. Также он просил у главы государства разрешение закончить спецоперацию на Украине. Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели Путин заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия возобновит операцию по освобождению Киева после того, как войска РФ выйдут к реке Днепр. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко. «Если мы можем уже активно действовать по всей линии фронта от Харькова до Николаева, и если мы начинаем уже продлевать эту линию фронта от Харькова постепенно на север, то что мешает через некоторое время повторить киевскую операцию, если не в полном объеме, то по крайней мере, в районе Сум, Чернигова и так далее. А выход ближе к Днепру поставит в повестку дня вопрос о том, как разбираться с Киевом», — заявил Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора». Эксперт заметил, что сейчас российские войска ведут активное наступление на всех фронтах. «То есть, Россия пытается реализовать свое преимущество ускоренными темпами. Потому что раньше мы как рассматривали — Россия наступает в Донбассе, возьмет Донбасс — будет наступать еще где-то. Сейчас Россия пытается наступать сразу везде, соответственно, рисунок спецоперации должен измениться», — уточнил он. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин не разрешает армии РФ брать под контроль Киев. Также он просил у главы государства разрешение закончить спецоперацию на Украине. Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели Путин заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.