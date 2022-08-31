Склонных к суициду свердловских зеков спасают рисунками

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Мастер-класс по рисованию портрета в Eleven Bar. Екатеринбург, краски, хобби, досуг, отдых, палитра
Рисование может помочь заключенным взглянуть на мир по-другому Фото:

Психологи ИК-47 в Каменск-Уральском впервые апробировали технику рисования для работы с осужденными, склонными к суициду. Занятия прошли в рамках акции «Жизнь» по предотвращению деструктивного поведения осужденных, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

«Эмоциональные переживания играют важную роль в осуществлении психических функций человека. У осужденных могут возникать так называемые переходные состояния, которые находятся на границе нормы и патологии, а также болезненное проявление эмоций и чувств», — пояснил Левченко.

По его словам, новая авторская техника рисования «Ниткография» помогает осужденным в поиске скрытых чувств и мыслей. Занятия воздействуют на изменение мировоззрения заключенных, формируют позитивные цели и планы на будущее у осужденных.

Ранее URA.RU сообщало, что в женской колонии в Краснотурьинске спасаются от жары мороженым. Десерты готовятся по оригинальным рецептам и радуют не только арестантов, но и работников ИК.

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Психологи ИК-47 в Каменск-Уральском впервые апробировали технику рисования для работы с осужденными, склонными к суициду. Занятия прошли в рамках акции «Жизнь» по предотвращению деструктивного поведения осужденных, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. «Эмоциональные переживания играют важную роль в осуществлении психических функций человека. У осужденных могут возникать так называемые переходные состояния, которые находятся на границе нормы и патологии, а также болезненное проявление эмоций и чувств», — пояснил Левченко. По его словам, новая авторская техника рисования «Ниткография» помогает осужденным в поиске скрытых чувств и мыслей. Занятия воздействуют на изменение мировоззрения заключенных, формируют позитивные цели и планы на будущее у осужденных. Ранее URA.RU сообщало, что в женской колонии в Краснотурьинске спасаются от жары мороженым. Десерты готовятся по оригинальным рецептам и радуют не только арестантов, но и работников ИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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