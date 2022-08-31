Склонных к суициду свердловских зеков спасают рисунками

Рисование может помочь заключенным взглянуть на мир по-другому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Психологи ИК-47 в Каменск-Уральском впервые апробировали технику рисования для работы с осужденными, склонными к суициду. Занятия прошли в рамках акции «Жизнь» по предотвращению деструктивного поведения осужденных, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

«Эмоциональные переживания играют важную роль в осуществлении психических функций человека. У осужденных могут возникать так называемые переходные состояния, которые находятся на границе нормы и патологии, а также болезненное проявление эмоций и чувств», — пояснил Левченко.

По его словам, новая авторская техника рисования «Ниткография» помогает осужденным в поиске скрытых чувств и мыслей. Занятия воздействуют на изменение мировоззрения заключенных, формируют позитивные цели и планы на будущее у осужденных.

Ранее URA.RU сообщало, что в женской колонии в Краснотурьинске спасаются от жары мороженым. Десерты готовятся по оригинальным рецептам и радуют не только арестантов, но и работников ИК.