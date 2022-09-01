Лидер группы «Ногу свело» припомнил в Нью-Йорке отмену концерта в Екатеринбурге

Максим Покровский из группы "Ногу свело" вспомнил в Нью-Йорке про отмену концерта в Екатеринбурге на 9 Мая

02 сентября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

После Екатеринбурга группу «Ногу свело» не звали ни на одно выступление в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский на концерте в Нью-Йорке вспомнил Екатеринбург и назвал его последним городом, где его команда могла выступать без каких-либо ограничений. Музыкант упомянул это в контексте отмены выступления в столице Урала, где группа должна была петь 9 мая 2021 года. «Я в политику не лезу, сколько бы вы не гавкали в своих комментариях. Я просто как человек выступаю в защиту человека. А потом — бам-с, и сразу отмена тура, который намечен на весну 2021 года. Это была Сибирь, но она слетела. Потом нас вроде как наняли на работу в Екатеринбург аж на концерт, посвященный 9 мая, но там тоже быстро все слетело», — заявил Покровский на видео, опубликованное «Вечерними ведомостями». И следом добавил, что после этого случая группа «Ногу свело» стала нерукопожатной и больше нигде в России не выступала. В апреле 2021 года центр культуры «Урал», подведомственный мэрии, аннулировал контракт на приезд группы «Ногу свело». Музыканты должны были выступить на большом концерте «Музыка победы», посвященном празднованию 9 мая в Екатеринбурге. Тогда же лидер группы Максим Покровский заявлял, что концерты коллектива отменяют по всей России из-за его политической позиции: артист выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский на концерте в Нью-Йорке вспомнил Екатеринбург и назвал его последним городом, где его команда могла выступать без каких-либо ограничений. Музыкант упомянул это в контексте отмены выступления в столице Урала, где группа должна была петь 9 мая 2021 года. «Я в политику не лезу, сколько бы вы не гавкали в своих комментариях. Я просто как человек выступаю в защиту человека. А потом — бам-с, и сразу отмена тура, который намечен на весну 2021 года. Это была Сибирь, но она слетела. Потом нас вроде как наняли на работу в Екатеринбург аж на концерт, посвященный 9 мая, но там тоже быстро все слетело», — заявил Покровский на видео, опубликованное «Вечерними ведомостями». И следом добавил, что после этого случая группа «Ногу свело» стала нерукопожатной и больше нигде в России не выступала. В апреле 2021 года центр культуры «Урал», подведомственный мэрии, аннулировал контракт на приезд группы «Ногу свело». Музыканты должны были выступить на большом концерте «Музыка победы», посвященном празднованию 9 мая в Екатеринбурге. Тогда же лидер группы Максим Покровский заявлял, что концерты коллектива отменяют по всей России из-за его политической позиции: артист выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).