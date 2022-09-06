06 сентября 2022

В селе открыли памятник первому почетному гражданину Свердловской области

В Нижней Синячихе открыли памятник краеведу Ивану Самойлову
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, нижнесинячихинский музей заповедник, зодчество, село нижняя синячиха
Памятник Самойлову появился в Нижней Синячихе Фото:

В селе Нижняя Синячиха открыли памятник первому почетному гражданину Свердловской области, краеведу Ивану Самойлову. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Нижней Синячихе сегодня открыли памятник Ивану Даниловичу Самойлову. Сын своего народа, он сделал для своей малой родины много. Он ее любил. И потому старался сберечь все, что представлялось ему ценностью», — рассказала Мерзлякова.

Самойлов в свердловском селе открыл музей деревянного зодчества под открытым небом, в котором представлены типы жилых и хозяйственных построек Урала. Краевед стал первым, кому присвоили звание почетного гражданина Свердловской области, его наградили в 1997 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Церемония открытия прошла на Широкореченском кладбище.

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В селе Нижняя Синячиха открыли памятник первому почетному гражданину Свердловской области, краеведу Ивану Самойлову. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В Нижней Синячихе сегодня открыли памятник Ивану Даниловичу Самойлову. Сын своего народа, он сделал для своей малой родины много. Он ее любил. И потому старался сберечь все, что представлялось ему ценностью», — рассказала Мерзлякова. Самойлов в свердловском селе открыл музей деревянного зодчества под открытым небом, в котором представлены типы жилых и хозяйственных построек Урала. Краевед стал первым, кому присвоили звание почетного гражданина Свердловской области, его наградили в 1997 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Церемония открытия прошла на Широкореченском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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