В селе открыли памятник первому почетному гражданину Свердловской области

В Нижней Синячихе открыли памятник краеведу Ивану Самойлову

07 сентября 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Памятник Самойлову появился в Нижней Синячихе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Нижняя Синячиха открыли памятник первому почетному гражданину Свердловской области, краеведу Ивану Самойлову. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В Нижней Синячихе сегодня открыли памятник Ивану Даниловичу Самойлову. Сын своего народа, он сделал для своей малой родины много. Он ее любил. И потому старался сберечь все, что представлялось ему ценностью», — рассказала Мерзлякова. Самойлов в свердловском селе открыл музей деревянного зодчества под открытым небом, в котором представлены типы жилых и хозяйственных построек Урала. Краевед стал первым, кому присвоили звание почетного гражданина Свердловской области, его наградили в 1997 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Церемония открытия прошла на Широкореченском кладбище. Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

В селе Нижняя Синячиха открыли памятник первому почетному гражданину Свердловской области, краеведу Ивану Самойлову. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В Нижней Синячихе сегодня открыли памятник Ивану Даниловичу Самойлову. Сын своего народа, он сделал для своей малой родины много. Он ее любил. И потому старался сберечь все, что представлялось ему ценностью», — рассказала Мерзлякова. Самойлов в свердловском селе открыл музей деревянного зодчества под открытым небом, в котором представлены типы жилых и хозяйственных построек Урала. Краевед стал первым, кому присвоили звание почетного гражданина Свердловской области, его наградили в 1997 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Церемония открытия прошла на Широкореченском кладбище.