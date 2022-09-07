Оппозиция первой вступила в борьбу за власть в Екатеринбурге, но есть проблема

Лидер "Яблока" прилетел в Екатеринбург на переговоры о выборах 2023 года

Николай Рыбаков анонсировал, что это не последний его визит в Екатеринбург перед выборами-2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока свердловский истеблишмент занят подготовкой к губернаторским выборам 11 сентября, оппозиция внезапно запустила кампанию по выборам в гордуму Екатеринбурга 2023 года. Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков 7 сентября прилетел в столицу Урала на встречу с местными активистами и поставил им задачу — расширить представительство в муниципальной власти.

«Обязательно на выборах [2023 года] у нас будет список. Кандидатов нужно начинать готовить уже сейчас», — сказал Рыбаков URA.RU.

Среди участников вечернего разговора в «ТрансОтеле» был и единственный депутат от «Яблока» в действующем созыве гордумы Константин Киселев — спарринг-партнер губернатора Евгения Куйвашева на выборах 2017 года. Считается, что на выборах в гордуму 2018 года Киселева и «Яблоко» поддержал бизнесмен Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив»), который тогда по заданию Куйвашева вел от разных партий целый пул кандидатов, чьими задачами были избрание мэром Александра Высокинского и зачистка администрации от представителей старой городской команды.

Выполнив ее, депутаты раскололись — из-за конфликта между Кочетковым и Высокинским. Одни (большинство, включая спикера думы Игоря Володина и Киселева) вступили в конфликт с градоначальником, другие продолжали его поддерживать.

В дальнейшем Кочетков утратил интерес к «Яблоку». В последний раз он использовал партию осенью 2020 года — для зачистки (опять же, по заданию Куйвашева) двух округов на довыборах в гордуму. Свидетельств его сотрудничества с «Яблоком» и, в частности, Киселевым в 2021—2022 годах, то есть уже после отставки Высокинского, не было. Таким образом, в кампанию-2023 «Яблоко» вступает без спонсоров.

С представителями бизнеса Рыбаков 7 сентября не встречался. «Наш счет открыт и опубликован. Любой — и человек, и бизнес — может нам жертвовать. Кто хочет, чтобы в стране более сильным было направление, выступающее за защиту прав человека, за мир, против репрессий, цензуры — счет наш открыт. Но к чему точно должны быть все готовы: никогда с „Яблоком“ не будет, что, если вы нам что-то пожертвовали, вы нам скажете, какую занимать позицию», — сказал политик.

Большую же часть дня Рыбаков провел в Сухом Логу, где 11 сентября пройдут выборы в гордуму. «Яблоко» представлено на них одним кандидатом — Владимиром Севастьяновым.