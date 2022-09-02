Байден выбивает миллиарды долларов на летальное оружие Украине

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса 11,7 млрд долларов для поставок летального оружия Украине и 22,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19. Об этом пишет агентство Reuters.
«Джо Байден запросит у Конгресса 11,7 млрд долларов экстренного финансирования для оказания летальной помощи и бюджетной поддержки Украине, а также 22,4 млрд долларов на помощь в связи с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости осенью. Запрос на экстренное финансирование также будет включать 2 миллиарда долларов для устранения последствий конфликта, 3,9 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой вируса оспы обезьян и 6,5 миллиарда долларов на помощь при стихийных бедствиях», — пишет Reuters.
Страны Запада расширили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. В Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем ее бюджетам. Власти США также планируют расширить морские поставки оружия на Украину, пишет RT.
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