Челябинцы стали чаще составлять совместные завещания

Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим числом совместных завещаний

13 сентября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Формат совместных завещаний появился в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинская область вошла в число регионов, где жители чаще других составляют совместные завещания. По России количество таких завещаний с начала года выросло на 13%. «Такой формат завещаний появился летом 2019 года. Его могут использовать супруги в отношении общего имущества. Помимо Московского региона и Санкт-Петербурга в числе лидеров по распространению практики — Челябинская область, Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская и Новосибирская области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. С января по август нотариусы удостоверили почти 364 тысяч завещаний. Отмечается рост числа завещаний на детей, внуков и правнуков, которые еще не родились.

Челябинская область вошла в число регионов, где жители чаще других составляют совместные завещания. По России количество таких завещаний с начала года выросло на 13%. «Такой формат завещаний появился летом 2019 года. Его могут использовать супруги в отношении общего имущества. Помимо Московского региона и Санкт-Петербурга в числе лидеров по распространению практики — Челябинская область, Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская и Новосибирская области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. С января по август нотариусы удостоверили почти 364 тысяч завещаний. Отмечается рост числа завещаний на детей, внуков и правнуков, которые еще не родились.