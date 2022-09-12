12 сентября 2022
11 сентября 2022

Челябинцы стали чаще составлять совместные завещания

Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим числом совместных завещаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Формат совместных завещаний появился в 2019 году Фото:

Челябинская область вошла в число регионов, где жители чаще других составляют совместные завещания. По России количество таких завещаний с начала года выросло на 13%.

«Такой формат завещаний появился летом 2019 года. Его могут использовать супруги в отношении общего имущества. Помимо Московского региона и Санкт-Петербурга в числе лидеров по распространению практики — Челябинская область, Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская и Новосибирская области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

С января по август нотариусы удостоверили почти 364 тысяч завещаний. Отмечается рост числа завещаний на детей, внуков и правнуков, которые еще не родились.

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Челябинская область вошла в число регионов, где жители чаще других составляют совместные завещания. По России количество таких завещаний с начала года выросло на 13%. «Такой формат завещаний появился летом 2019 года. Его могут использовать супруги в отношении общего имущества. Помимо Московского региона и Санкт-Петербурга в числе лидеров по распространению практики — Челябинская область, Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская и Новосибирская области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. С января по август нотариусы удостоверили почти 364 тысяч завещаний. Отмечается рост числа завещаний на детей, внуков и правнуков, которые еще не родились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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