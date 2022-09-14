14 сентября 2022

Украина потребовала не допустить Россию до Евро-2024

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Украина хочет изолировать РФ от участия в чемпионате Европы по футболу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает попытки не допустить Россию до жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

«Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьевке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе», — уточнил Павелко.

В то же время он отметил, что это касается только официальных матчей. Однако Украина продолжает предпринимать попытки для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, передает Sport24.

Ранее украинцам вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса стали показывать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает попытки не допустить Россию до жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко. «Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьевке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе», — уточнил Павелко. В то же время он отметил, что это касается только официальных матчей. Однако Украина продолжает предпринимать попытки для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, передает Sport24. Ранее украинцам вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса стали показывать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...