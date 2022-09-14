Украина потребовала не допустить Россию до Евро-2024

15 сентября 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Украина хочет изолировать РФ от участия в чемпионате Европы по футболу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает попытки не допустить Россию до жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко. «Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьевке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе», — уточнил Павелко. В то же время он отметил, что это касается только официальных матчей. Однако Украина продолжает предпринимать попытки для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, передает Sport24. Ранее украинцам вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса стали показывать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает попытки не допустить Россию до жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко. «Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьевке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе», — уточнил Павелко. В то же время он отметил, что это касается только официальных матчей. Однако Украина продолжает предпринимать попытки для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, передает Sport24. Ранее украинцам вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса стали показывать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса.