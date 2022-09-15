Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией

Путин вручил президенту Узбекистана Мирзиееву орден Александра Невского
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин вручил президенту Узбекистана орден Александра Невского Фото:

Президент РФ Владимир Путин вручил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского. Награждение прошло на площадке саммита ШОС в Самарканде. Такие ордена вручаются лидерам зарубежных стран за укрепление дружеских связей с РФ.

«Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы», — сказал Путин. Его слова приводят РИА «Новости».

Указ о награждении Мирзиеева Путин подписал еще 23 июля. Сейчас в Узбекистане проходит саммит ШОС, в рамках которого российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Президент РФ Владимир Путин вручил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского. Награждение прошло на площадке саммита ШОС в Самарканде. Такие ордена вручаются лидерам зарубежных стран за укрепление дружеских связей с РФ. «Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы», — сказал Путин. Его слова приводят РИА «Новости». Указ о награждении Мирзиеева Путин подписал еще 23 июля. Сейчас в Узбекистане проходит саммит ШОС, в рамках которого российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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