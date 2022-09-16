Российские хакеры позволили украинским пленным связаться с родственниками

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Российские хакеры дали родственникам украинских военнопленных связаться с ними Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская хакерская группа RaHDIt дала возможность родственникам связаться с захваченными РФ украинскими военнопленными. Это можно сделать через официальный сайт группировки — «Немезида».

На сайте есть отдельная вкладка «Военнопленные». При нажатии на нее пользователя перенаправляет на страницу, где опубликованы фотографии и данные украинских военных, которые оказались в плену, в том числе имя, должность, категория, звание. Сейчас в базе есть шесть военнослужащих.

«Если вы родственник и хотите связаться по поводу данного пленного или ищите без вести пропавшего и хотите проверить его среди списков пленных — заполните форму», — написано на сайте. Там достаточно ввести данные по нужному человеку и написать сам текст обращения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент в ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных.

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Российская хакерская группа RaHDIt дала возможность родственникам связаться с захваченными РФ украинскими военнопленными. Это можно сделать через официальный сайт группировки — «Немезида». На сайте есть отдельная вкладка «Военнопленные». При нажатии на нее пользователя перенаправляет на страницу, где опубликованы фотографии и данные украинских военных, которые оказались в плену, в том числе имя, должность, категория, звание. Сейчас в базе есть шесть военнослужащих. «Если вы родственник и хотите связаться по поводу данного пленного или ищите без вести пропавшего и хотите проверить его среди списков пленных — заполните форму», — написано на сайте. Там достаточно ввести данные по нужному человеку и написать сам текст обращения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент в ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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