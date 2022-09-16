Российские хакеры позволили украинским пленным связаться с родственниками

16 сентября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Российские хакеры дали родственникам украинских военнопленных связаться с ними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская хакерская группа RaHDIt дала возможность родственникам связаться с захваченными РФ украинскими военнопленными. Это можно сделать через официальный сайт группировки — «Немезида». На сайте есть отдельная вкладка «Военнопленные». При нажатии на нее пользователя перенаправляет на страницу, где опубликованы фотографии и данные украинских военных, которые оказались в плену, в том числе имя, должность, категория, звание. Сейчас в базе есть шесть военнослужащих. «Если вы родственник и хотите связаться по поводу данного пленного или ищите без вести пропавшего и хотите проверить его среди списков пленных — заполните форму», — написано на сайте. Там достаточно ввести данные по нужному человеку и написать сам текст обращения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент в ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных.

Российская хакерская группа RaHDIt дала возможность родственникам связаться с захваченными РФ украинскими военнопленными. Это можно сделать через официальный сайт группировки — «Немезида». На сайте есть отдельная вкладка «Военнопленные». При нажатии на нее пользователя перенаправляет на страницу, где опубликованы фотографии и данные украинских военных, которые оказались в плену, в том числе имя, должность, категория, звание. Сейчас в базе есть шесть военнослужащих. «Если вы родственник и хотите связаться по поводу данного пленного или ищите без вести пропавшего и хотите проверить его среди списков пленных — заполните форму», — написано на сайте. Там достаточно ввести данные по нужному человеку и написать сам текст обращения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент в ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных.