Российские хакеры позволили украинским пленным связаться с родственниками

Российская хакерская группа RaHDIt дала возможность родственникам связаться с захваченными РФ украинскими военнопленными. Это можно сделать через официальный сайт группировки — «Немезида».
На сайте есть отдельная вкладка «Военнопленные». При нажатии на нее пользователя перенаправляет на страницу, где опубликованы фотографии и данные украинских военных, которые оказались в плену, в том числе имя, должность, категория, звание. Сейчас в базе есть шесть военнослужащих.
«Если вы родственник и хотите связаться по поводу данного пленного или ищите без вести пропавшего и хотите проверить его среди списков пленных — заполните форму», — написано на сайте. Там достаточно ввести данные по нужному человеку и написать сам текст обращения.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент в ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Российская хакерская группа RaHDIt дала возможность родственникам связаться с захваченными РФ украинскими военнопленными. Это можно сделать через официальный сайт группировки — «Немезида». На сайте есть отдельная вкладка «Военнопленные». При нажатии на нее пользователя перенаправляет на страницу, где опубликованы фотографии и данные украинских военных, которые оказались в плену, в том числе имя, должность, категория, звание. Сейчас в базе есть шесть военнослужащих. «Если вы родственник и хотите связаться по поводу данного пленного или ищите без вести пропавшего и хотите проверить его среди списков пленных — заполните форму», — написано на сайте. Там достаточно ввести данные по нужному человеку и написать сам текст обращения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент в ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных.