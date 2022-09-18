В Миассе сгорели два автомобиля Mercedes владельцев частного медцентра

19 сентября 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

На тушении работали две пожарных машины МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) в ночном пожаре сгорели два автомобиля Mercedes, принадлежавших бизнесмену Андрею Кабанову, который вместе с женой владеет и управляет медцентром «Миасский». Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. Информация о пожаре опубликована на сайте ГУ МЧС области. «В 03:52 17 сентября 2022 года поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в городе Миасс. Пожар был ликвидирован в 04:12. На загорание реагировали от МЧС 7 человек, 2 единицы техники», — говорится в двух одинаковых сообщениях на официальном сайте ГУ МЧС в разделе «Оперативная информация». По данным URA.RU, сгорели автомобили марки Mercedes, стоявшие около дома на улице Партизанской. В правоохранительные органы об инциденте сообщила Елена Кабанова, а сами машины принадлежат ее супругу Андрею Кабанову. По данным СБИС, он владеет крупным медицинским центром «Миасский» и рядом других бизнесов, в том числе, совместных с семьей экс-главврача областной больницы №3 Челябинска Олега Маханькова и его сына Дениса, который возглавлял больницу № 2 Миасса. Причина пожара устанавливается.

В Миассе (Челябинская область) в ночном пожаре сгорели два автомобиля Mercedes, принадлежавших бизнесмену Андрею Кабанову, который вместе с женой владеет и управляет медцентром «Миасский». Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. Информация о пожаре опубликована на сайте ГУ МЧС области. «В 03:52 17 сентября 2022 года поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в городе Миасс. Пожар был ликвидирован в 04:12. На загорание реагировали от МЧС 7 человек, 2 единицы техники», — говорится в двух одинаковых сообщениях на официальном сайте ГУ МЧС в разделе «Оперативная информация». По данным URA.RU, сгорели автомобили марки Mercedes, стоявшие около дома на улице Партизанской. В правоохранительные органы об инциденте сообщила Елена Кабанова, а сами машины принадлежат ее супругу Андрею Кабанову. По данным СБИС, он владеет крупным медицинским центром «Миасский» и рядом других бизнесов, в том числе, совместных с семьей экс-главврача областной больницы №3 Челябинска Олега Маханькова и его сына Дениса, который возглавлял больницу № 2 Миасса. Причина пожара устанавливается.