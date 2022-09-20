20 сентября 2022

В Госдуме заверили, что в России не будет всеобщей мобилизации

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Всеобщей мобилизации в России не будет, заверил Картаполов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всеобщей мобилизации в России не будет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Поправки в Уголовный кодекс, как утверждает парламентарий, были приняты не под специальную операцию, а в долгосрочных целях. Однако текущая обстановка, по мнению Картаполова, действительно способствовала этому решению.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. 20 сентября Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени. Согласно новому законопроекту, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Однако, как объяснили в Совфеде, изменения в законодательстве не предполагают всеобщего призыва населения.

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Всеобщей мобилизации в России не будет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой». Поправки в Уголовный кодекс, как утверждает парламентарий, были приняты не под специальную операцию, а в долгосрочных целях. Однако текущая обстановка, по мнению Картаполова, действительно способствовала этому решению. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. 20 сентября Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени. Согласно новому законопроекту, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Однако, как объяснили в Совфеде, изменения в законодательстве не предполагают всеобщего призыва населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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