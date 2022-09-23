ВЦИОМ: в Донбассе нет желающих проголосовать против присоединения к РФ

23 сентября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

0% голосов против присоединения Донбасса к РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Все опрошенные участники референдума о вхождении Донбасса в состав РФ выступают за присоединение к стране. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ представляет данные опроса среди жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Из результатов следует, что 97% опрошенных проголосовали за вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. В свою очередь, 3% воздержались от ответа. И, соответственно, 0% проголосовали против вхождения территорий в состав России на правах субъекта РФ. Ранее ВЦИОМ уточнял, что свыше 90% жителей Донбасса проголосуют за присоединение к России. Референдум за присоединение украинских территорий к РФ проходит с 23 по 27 сентября.

Все опрошенные участники референдума о вхождении Донбасса в состав РФ выступают за присоединение к стране. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ представляет данные опроса среди жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Из результатов следует, что 97% опрошенных проголосовали за вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. В свою очередь, 3% воздержались от ответа. И, соответственно, 0% проголосовали против вхождения территорий в состав России на правах субъекта РФ. Ранее ВЦИОМ уточнял, что свыше 90% жителей Донбасса проголосуют за присоединение к России. Референдум за присоединение украинских территорий к РФ проходит с 23 по 27 сентября.