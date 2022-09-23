ВЦИОМ: в Донбассе нет желающих проголосовать против присоединения к РФ

Все опрошенные участники референдума о вхождении Донбасса в состав РФ выступают за присоединение к стране. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ представляет данные опроса среди жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Из результатов следует, что 97% опрошенных проголосовали за вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. В свою очередь, 3% воздержались от ответа. И, соответственно, 0% проголосовали против вхождения территорий в состав России на правах субъекта РФ.
Ранее ВЦИОМ уточнял, что свыше 90% жителей Донбасса проголосуют за присоединение к России. Референдум за присоединение украинских территорий к РФ проходит с 23 по 27 сентября.
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