ВЦИОМ: в Донбассе нет желающих проголосовать против присоединения к РФ

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0% голосов против присоединения Донбасса к РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Все опрошенные участники референдума о вхождении Донбасса в состав РФ выступают за присоединение к стране. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ представляет данные опроса среди жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Из результатов следует, что 97% опрошенных проголосовали за вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. В свою очередь, 3% воздержались от ответа. И, соответственно, 0% проголосовали против вхождения территорий в состав России на правах субъекта РФ.

Ранее ВЦИОМ уточнял, что свыше 90% жителей Донбасса проголосуют за присоединение к России. Референдум за присоединение украинских территорий к РФ проходит с 23 по 27 сентября.

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Все опрошенные участники референдума о вхождении Донбасса в состав РФ выступают за присоединение к стране. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ представляет данные опроса среди жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Из результатов следует, что 97% опрошенных проголосовали за вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. В свою очередь, 3% воздержались от ответа. И, соответственно, 0% проголосовали против вхождения территорий в состав России на правах субъекта РФ. Ранее ВЦИОМ уточнял, что свыше 90% жителей Донбасса проголосуют за присоединение к России. Референдум за присоединение украинских территорий к РФ проходит с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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