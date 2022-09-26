В Магнитогорске беженцы из Донецка поддержали референдум: мы долго этого ждали

В Челябинской области продолжается голосование по вхождению Донбасса в состав РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Магнитогорске (Челябинская область) на референдуме беженцы из Донецкой народной республики заявили, что долго ждали вхождения региона в состав РФ. Как сообщила пресс-служба мэрии, Татьяна и Василий Кусты прибыли в Россию в 2014 году за две недели до начала боевых действий на родине.

«Мы долго ждали этого. Очень рады, что Донецкая республика станет частью России. Конечно, надежда была еще восемь лет назад, а прибыли в РФ мы в августе 2014 года», — привели слова супругов в мэрии Магнитогорска.

Супруги рассказали журналистам, что возвращаться им на родину некуда: дом сгорел. В Донецкую республику после воссоединения будут ездить в гости к родным и близким.

Избирательная система РФ не участвует в проведении референдума, но содействует его организации. В территориальном избиркоме региона отметили, что в области голосование состоялось с 23 по 26 сентября. Для всех, кто по каким-либо причинам не смог принять участия в плебисците, это можно сделать 27 сентября в ДК им. Колющенко Челябинска с 10 до 16 часов.