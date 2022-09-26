Юрий Лоза ответил на обвинения во лжи из-за слов о болезни сына

Свердловский бард Юрий Лоза ответил на обвинения во лжи из-за слов, что его сын болен бронхиальной астмой, но при этом является оперным баритоном. В своем telegram-канале исполнитель написал, что к «болезни можно приспособиться и свести негативный эффект к минимуму».
«Когда я сказал, что мой сын болен астмой и является оперным баритоном, то многие обвинили меня во лжи. Лечить данное заболевание как не умели, так и не умеют. Но можно приспособиться и свести к минимуму негативный эффект, подобрав соответствующие препараты и разработав собственные упражнения, купирующие приступы», — написал артист.
В свою защиту бард привел выдержку из медицинского журнала, где сказано, что существуют методики лечения астмы с помощью пения. «Когда при диагнозе бронхиальная астма врачи прямиком направляют ребенка петь в хоре, это уже давно ни у кого не вызывает удивления. Пение не только снимает приступ бронхиальной астмы, но иногда излечивает этот недуг», — пишет Лоза.
Напоследок артист заявил, что советский эстрадный и оперный певец Юрий Гуляев тоже был астматиком. «Так что прежде, чем саркастически комментировать мои слова, хорошо бы сначала вникнуть в суть вопроса», — закончил Лоза.
Ранее URA.RU писало, что свердловский бард Юрий Лоза говорил, что ему не «слабо» пойти в военкомат и записаться добровольцем. Но он предполагает, что его не возьмут из-за возраста.
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