26 сентября 2022

Юрий Лоза ответил на обвинения во лжи из-за слов о болезни сына

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Бард ответил хейтерам, сомневающимся, что его сын является баритоном, который болеет астмой (фото из архива) Фото:

Свердловский бард Юрий Лоза ответил на обвинения во лжи из-за слов, что его сын болен бронхиальной астмой, но при этом является оперным баритоном. В своем telegram-канале исполнитель написал, что к «болезни можно приспособиться и свести негативный эффект к минимуму».

«Когда я сказал, что мой сын болен астмой и является оперным баритоном, то многие обвинили меня во лжи. Лечить данное заболевание как не умели, так и не умеют. Но можно приспособиться и свести к минимуму негативный эффект, подобрав соответствующие препараты и разработав собственные упражнения, купирующие приступы», — написал артист.

В свою защиту бард привел выдержку из медицинского журнала, где сказано, что существуют методики лечения астмы с помощью пения. «Когда при диагнозе бронхиальная астма врачи прямиком направляют ребенка петь в хоре, это уже давно ни у кого не вызывает удивления. Пение не только снимает приступ бронхиальной астмы, но иногда излечивает этот недуг», — пишет Лоза.

Напоследок артист заявил, что советский эстрадный и оперный певец Юрий Гуляев тоже был астматиком. «Так что прежде, чем саркастически комментировать мои слова, хорошо бы сначала вникнуть в суть вопроса», — закончил Лоза.

Ранее URA.RU писало, что свердловский бард Юрий Лоза говорил, что ему не «слабо» пойти в военкомат и записаться добровольцем. Но он предполагает, что его не возьмут из-за возраста.

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Свердловский бард Юрий Лоза ответил на обвинения во лжи из-за слов, что его сын болен бронхиальной астмой, но при этом является оперным баритоном. В своем telegram-канале исполнитель написал, что к «болезни можно приспособиться и свести негативный эффект к минимуму». «Когда я сказал, что мой сын болен астмой и является оперным баритоном, то многие обвинили меня во лжи. Лечить данное заболевание как не умели, так и не умеют. Но можно приспособиться и свести к минимуму негативный эффект, подобрав соответствующие препараты и разработав собственные упражнения, купирующие приступы», — написал артист. В свою защиту бард привел выдержку из медицинского журнала, где сказано, что существуют методики лечения астмы с помощью пения. «Когда при диагнозе бронхиальная астма врачи прямиком направляют ребенка петь в хоре, это уже давно ни у кого не вызывает удивления. Пение не только снимает приступ бронхиальной астмы, но иногда излечивает этот недуг», — пишет Лоза. Напоследок артист заявил, что советский эстрадный и оперный певец Юрий Гуляев тоже был астматиком. «Так что прежде, чем саркастически комментировать мои слова, хорошо бы сначала вникнуть в суть вопроса», — закончил Лоза. Ранее URA.RU писало, что свердловский бард Юрий Лоза говорил, что ему не «слабо» пойти в военкомат и записаться добровольцем. Но он предполагает, что его не возьмут из-за возраста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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