Доброволец из Екатеринбурга со второй попытки попал на спецоперацию вслед за родными. Видео

27 сентября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

По словам Ильгиза, у него солидный армейский опыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Доброволец из Екатеринбурга Ильгиз (42 года) благодаря мобилизации со второй попытки сможет попасть на Украину — вслед за уже призванными родственниками. Об этом мужчина рассказал URA.RU, ожидая во дворе Кировского военкомата отправки на сборы в 32-м военном городке Екатеринбурга. «Я третий раз уже [участвую в боевых действиях]. Первый раз был в Чечне, в Грозном (Октябрьский район), 2000—2001 годы — срочная служба. Потом 2004—2006 годы — по контракту. [По званию я] сержант. А по военно-учетной специальности — гранатометчик, стрелок, командир отделения, оператор зенитной установки. <…> Моих родственников — двоюродных-троюродных — тоже уже забрали. Но они тоже по большей части добровольно пошли [как и я]. Тоже с опытом. Много знакомых», — поделился Ильгиз. По его словам, в первый раз он пытался уехать на Украину сразу после начала спецоперации. «[После начала спецоперации] я просился [на фронт], приходил. Но тогда не было необходимости [в моем присутствии]. К тому же у меня уже было расторжение контракта по собственному желанию — в 2006 году. Тогда война [в Чечне] кончилась, и делать там было нечего», — поделился Ильгиз. Родственники отнеслись к его решению отправиться на Украину «положительно», добавил боец. «Знают, что я солдат. По жизни солдат. [С какими ощущениями еду?] Будет хуже, чем в Грозном. Я вижу по кадрам, что уже хуже. Погуще боевые действия», — считает Ильгиз. В обычной жизни он работает водителем погрузчика. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Путин, а позднее и министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечали, что мобилизация коснется только тех, кто отслужил в рядах ВС РФ, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доброволец из Екатеринбурга Ильгиз (42 года) благодаря мобилизации со второй попытки сможет попасть на Украину — вслед за уже призванными родственниками. Об этом мужчина рассказал URA.RU, ожидая во дворе Кировского военкомата отправки на сборы в 32-м военном городке Екатеринбурга. «Я третий раз уже [участвую в боевых действиях]. Первый раз был в Чечне, в Грозном (Октябрьский район), 2000—2001 годы — срочная служба. Потом 2004—2006 годы — по контракту. [По званию я] сержант. А по военно-учетной специальности — гранатометчик, стрелок, командир отделения, оператор зенитной установки. <…> Моих родственников — двоюродных-троюродных — тоже уже забрали. Но они тоже по большей части добровольно пошли [как и я]. Тоже с опытом. Много знакомых», — поделился Ильгиз. По его словам, в первый раз он пытался уехать на Украину сразу после начала спецоперации. «[После начала спецоперации] я просился [на фронт], приходил. Но тогда не было необходимости [в моем присутствии]. К тому же у меня уже было расторжение контракта по собственному желанию — в 2006 году. Тогда война [в Чечне] кончилась, и делать там было нечего», — поделился Ильгиз. Родственники отнеслись к его решению отправиться на Украину «положительно», добавил боец. «Знают, что я солдат. По жизни солдат. [С какими ощущениями еду?] Будет хуже, чем в Грозном. Я вижу по кадрам, что уже хуже. Погуще боевые действия», — считает Ильгиз. В обычной жизни он работает водителем погрузчика. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Путин, а позднее и министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечали, что мобилизация коснется только тех, кто отслужил в рядах ВС РФ, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт.