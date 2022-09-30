В Свердловской области запустили чат-бота по вопросам мобилизации, но он не работает. Фото

01 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Чат-бот в telegram не выполняет свои функции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Свердловской области запустили чат-бота в telegram, который отвечает на вопросы о частичной мобилизации, об этом рассказали мэрии всех городов региона. Правда, пока что бот не работает, выяснил корреспондент URA.RU. «Кратко, доступно и понятно. В Свердловской области появился чат-бот по вопросам частичной мобилизации», — сообщили в пресс-службе администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Но выяснилось, что на данный момент чат-бот не запускается. «Открыл этот чат-бот, нажимаю кнопку „начать“, но ничего не происходит. Бот не работает», — сказал журналист URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там обещали уточнить информацию о работе бота. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Администрации городов региона оповестили граждан о начале работы чат-бота Фото: сообщества «Администрация Новоуральского городского округа» в соцсети «ВКонтакте» Но в данный момент чат-бот не запускается Скрин: Антон Макеев © URA.RU

В Свердловской области запустили чат-бота в telegram, который отвечает на вопросы о частичной мобилизации, об этом рассказали мэрии всех городов региона. Правда, пока что бот не работает, выяснил корреспондент URA.RU. «Кратко, доступно и понятно. В Свердловской области появился чат-бот по вопросам частичной мобилизации», — сообщили в пресс-службе администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Но выяснилось, что на данный момент чат-бот не запускается. «Открыл этот чат-бот, нажимаю кнопку „начать“, но ничего не происходит. Бот не работает», — сказал журналист URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там обещали уточнить информацию о работе бота. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).