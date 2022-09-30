30 сентября 2022

В Свердловской области запустили чат-бота по вопросам мобилизации, но он не работает. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чат-бот в telegram не выполняет свои функции Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Свердловской области запустили чат-бота в telegram, который отвечает на вопросы о частичной мобилизации, об этом рассказали мэрии всех городов региона. Правда, пока что бот не работает, выяснил корреспондент URA.RU.

«Кратко, доступно и понятно. В Свердловской области появился чат-бот по вопросам частичной мобилизации», — сообщили в пресс-службе администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Но выяснилось, что на данный момент чат-бот не запускается. «Открыл этот чат-бот, нажимаю кнопку „начать“, но ничего не происходит. Бот не работает», — сказал журналист URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там обещали уточнить информацию о работе бота. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Администрации городов региона оповестили граждан о начале работы чат-бота
Фото:
Но в данный момент чат-бот не запускается

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В Свердловской области запустили чат-бота в telegram, который отвечает на вопросы о частичной мобилизации, об этом рассказали мэрии всех городов региона. Правда, пока что бот не работает, выяснил корреспондент URA.RU. «Кратко, доступно и понятно. В Свердловской области появился чат-бот по вопросам частичной мобилизации», — сообщили в пресс-службе администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Но выяснилось, что на данный момент чат-бот не запускается. «Открыл этот чат-бот, нажимаю кнопку „начать“, но ничего не происходит. Бот не работает», — сказал журналист URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там обещали уточнить информацию о работе бота. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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