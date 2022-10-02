02 октября 2022

В свердловском вузе рассказали, что ждет мобилизованных студентов-заочников

Уральский лесотехнический университет не будет отчислять мобилизованных студентов-заочников
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча полпреда по УрФО Николая Цуканова со студентами госакадемии. Екатеринбург, студенты, молодежь
Вернувшимся после частичной мобилизации студентам-заочникам помогут нагнать упущенное время в учебе Фото:
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Студентов, учащихся на заочном отделении Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), которые попали под частичную мобилизацию, не будут отчислять или отправлять в академический отпуск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«В настоящее время деканат Института заочного обучения чаще получает уведомление от студентов, которые мобилизуются и просят их не терять. Такие студенты не отчисляются и не отправляются в академический отпуск, так как срок мобилизации обозначен — три месяца», — заявили в УГЛТУ.

В университете подчеркнули, что после окончания службы молодые люди смогут вернуться на учебу. Кроме этого, в вузе готовы выстраивать для таких ребят индивидуальные траектории обучения.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Согласно ей, будет призвано около 300 тысяч человек. Студенты, обучающиеся на очном и очно-заочном отделении, получают бронь, при этом учащимся заочного обучения отсрочка не предоставляется. Кроме этого, открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для студентов 8-800-222-55-71 (доб. 1 или 2).

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Студентов, учащихся на заочном отделении Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), которые попали под частичную мобилизацию, не будут отчислять или отправлять в академический отпуск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В настоящее время деканат Института заочного обучения чаще получает уведомление от студентов, которые мобилизуются и просят их не терять. Такие студенты не отчисляются и не отправляются в академический отпуск, так как срок мобилизации обозначен — три месяца», — заявили в УГЛТУ. В университете подчеркнули, что после окончания службы молодые люди смогут вернуться на учебу. Кроме этого, в вузе готовы выстраивать для таких ребят индивидуальные траектории обучения. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Согласно ей, будет призвано около 300 тысяч человек. Студенты, обучающиеся на очном и очно-заочном отделении, получают бронь, при этом учащимся заочного обучения отсрочка не предоставляется. Кроме этого, открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для студентов 8-800-222-55-71 (доб. 1 или 2).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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