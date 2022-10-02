В свердловском вузе рассказали, что ждет мобилизованных студентов-заочников

Студентов, учащихся на заочном отделении Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), которые попали под частичную мобилизацию, не будут отчислять или отправлять в академический отпуск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«В настоящее время деканат Института заочного обучения чаще получает уведомление от студентов, которые мобилизуются и просят их не терять. Такие студенты не отчисляются и не отправляются в академический отпуск, так как срок мобилизации обозначен — три месяца», — заявили в УГЛТУ.
В университете подчеркнули, что после окончания службы молодые люди смогут вернуться на учебу. Кроме этого, в вузе готовы выстраивать для таких ребят индивидуальные траектории обучения.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Согласно ей, будет призвано около 300 тысяч человек. Студенты, обучающиеся на очном и очно-заочном отделении, получают бронь, при этом учащимся заочного обучения отсрочка не предоставляется. Кроме этого, открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для студентов 8-800-222-55-71 (доб. 1 или 2).
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Студентов, учащихся на заочном отделении Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), которые попали под частичную мобилизацию, не будут отчислять или отправлять в академический отпуск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В настоящее время деканат Института заочного обучения чаще получает уведомление от студентов, которые мобилизуются и просят их не терять. Такие студенты не отчисляются и не отправляются в академический отпуск, так как срок мобилизации обозначен — три месяца», — заявили в УГЛТУ. В университете подчеркнули, что после окончания службы молодые люди смогут вернуться на учебу. Кроме этого, в вузе готовы выстраивать для таких ребят индивидуальные траектории обучения. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Согласно ей, будет призвано около 300 тысяч человек. Студенты, обучающиеся на очном и очно-заочном отделении, получают бронь, при этом учащимся заочного обучения отсрочка не предоставляется. Кроме этого, открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для студентов 8-800-222-55-71 (доб. 1 или 2).