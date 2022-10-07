Автомобилисты сообщают, что стояли на трассе несколько часов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинской области образовалась автомобильная пробка от Аши до Сима из-за трех ДТП. По предварительным данным, в одной из автомобильных аварий погибли два человека.

«Пробка 6-7 километров. Это ехали с Усть-Курышки в Ашу», — пишут автомобилисты в паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск».

Первая авария произошла на границе Челябинской области и Башкирии, в ней пострадали легковой автомобиль и фургон. По сообщениям очевидцев, автомобили с дороги уже убрали на обочины. Еще одно ДТП случилось под Симом. По данным ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла на 1579-м километре трассы около 09:30. Там «Лада Калина» врезалась в «КамАЗ» и Ford F-Max с полуприцепом Kassbohrer. Водитель «Лады» 1971 года по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. В результате аварии он и его пассажир погибли.

«Чтобы устранить затруднение в движении, сотрудники ДПС организовывали объезд через Сим и через Миньяр. Сотрудники ГИБДД осуществляли регулировочно-распорядительные действия. В 11:00 движение было восстановлено в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

Подробностей о третьем ДТП пока нет. Автомобилисты сообщают, что из-за аварии пробка образовалась от заправки «Лукойл» до Аши.