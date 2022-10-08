08 октября 2022
07 октября 2022

Автобус из Челябинска до Полетаево-2 сделали круглогодичным

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, транспорт, эпидемия, автобус, городской транспорт, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
Расписание изменится с 10 октября Фото:

Автобус из Челябинска в Полетаево-2 будет работать круглый год. Его маршрут изменится с 10 октября.

«Автобус № 492 Челябинск (Чичерина) — Полетаево-2 с 10 октября будет следовать по Новоградскому проспекту (не пойдет через Градский прииск). Заезд в Малышево сохранен, число рейсов до Полетаево-1 увеличено с одного до четырех», — сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С началом нового сезона маршрут переведен на регулируемый тариф и будет работать круглогодично. От Чичерина он будет отъезжать в 07:45, 12:10, 14:35, 19:00. Из Полетаево-1 маршрут будет отправляться в 8:53, 13:18, 15:43, 20:08.

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Автобус из Челябинска в Полетаево-2 будет работать круглый год. Его маршрут изменится с 10 октября. «Автобус № 492 Челябинск (Чичерина) — Полетаево-2 с 10 октября будет следовать по Новоградскому проспекту (не пойдет через Градский прииск). Заезд в Малышево сохранен, число рейсов до Полетаево-1 увеличено с одного до четырех», — сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». С началом нового сезона маршрут переведен на регулируемый тариф и будет работать круглогодично. От Чичерина он будет отъезжать в 07:45, 12:10, 14:35, 19:00. Из Полетаево-1 маршрут будет отправляться в 8:53, 13:18, 15:43, 20:08.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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