Пермские священники будут читать молебны мобилизованным в военкоматах

Также священники смогут крестить служащих, если те пожелают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская епархия направит священников в пункты мобилизации и военкоматы. Священнослужители будут читать молебны резервистам и сопровождать напутственными словами.

«На местах священники будут «совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии. Также иереи будут крестить служащих при желании.

В епархии объяснили такое решение тем, что резервистам нужны напутствие и поддержка. Ранее Патриарх Кирилл одобрил участие епархий в организации сотрудничества с военкоматами регионов. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что мобилизация в регионе завершена полностью.