Пермские священники будут читать молебны мобилизованным в военкоматах

Пермская епархия направит священников в пункты мобилизации и военкоматы. Священнослужители будут читать молебны резервистам и сопровождать напутственными словами.
«На местах священники будут «совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии. Также иереи будут крестить служащих при желании.
В епархии объяснили такое решение тем, что резервистам нужны напутствие и поддержка. Ранее Патриарх Кирилл одобрил участие епархий в организации сотрудничества с военкоматами регионов. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что мобилизация в регионе завершена полностью.
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