09 октября 2022

Пермские священники будут читать молебны мобилизованным в военкоматах

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Также священники смогут крестить служащих, если те пожелают Фото:

Пермская епархия направит священников в пункты мобилизации и военкоматы. Священнослужители будут читать молебны резервистам и сопровождать напутственными словами.

«На местах священники будут «совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии. Также иереи будут крестить служащих при желании.

В епархии объяснили такое решение тем, что резервистам нужны напутствие и поддержка. Ранее Патриарх Кирилл одобрил участие епархий в организации сотрудничества с военкоматами регионов. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что мобилизация в регионе завершена полностью.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермская епархия направит священников в пункты мобилизации и военкоматы. Священнослужители будут читать молебны резервистам и сопровождать напутственными словами. «На местах священники будут «совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии. Также иереи будут крестить служащих при желании. В епархии объяснили такое решение тем, что резервистам нужны напутствие и поддержка. Ранее Патриарх Кирилл одобрил участие епархий в организации сотрудничества с военкоматами регионов. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что мобилизация в регионе завершена полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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